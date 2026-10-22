Il Paradiso delle signore anticipazioni 26-30 ottobre: Adelaide segue Marta incinta a Roma

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Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 26 al 30 ottobre sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Umberto cercherà d’aiutare Riccardo nei suoi problemi finanziari. Marcello, invece, crederà che le difficoltà economiche del grande magazzino siano a causa sua per colpa dell’accordo con le navi da crociera. Ciro tornerà a Milano dopo essere stato a Firenze da Agata. Intanto ad Il Paradiso delle signore, Marta scoprirà di attendere un bambino. La donna apparirà intimorita dai cambiamenti che l’attendono. Fortunatamente troverà Adelaide a tenderle una mano come una mamma. Riccardo, invece, cercherà una soluzione per evitare che Marcello venda la caffetteria.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Adelaide a Roma per Marta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in programma dal 26 al 30 ottobre rivelano che le indagini di Borghi su Riccardo verranno scoperte e Carla sarà costretta a trovare una nuova strategia. Irene, invece, sarà sempre più gelosa dell’interesse di Barbara nei confronti di Johnny. Matteo farà uno scherzo a Lia mentre Marta riuscirà a trovare il coraggio di confessare ad Enrico di attendere un bambino. I Guarnieri festeggeranno la bellissima notizia della donna al Circolo. Adelaide comunicherà l’intenzione di lasciare Milano per trasferirsi a Roma per stare vicina a Marta, alle prese con la sua prima gravidanza.

Marta de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)