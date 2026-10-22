Helena Prestes, nuovo traguardo per l’ex gieffina: ecco quale

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Momento d’oro per Helena Prestes. La modella brasiliana ha trovato successo nel 2024 quando ha partecipato al Grande fratello, a quel tempo ancora condotto da Alfonso Signorini, oggi lontano dalla televisione. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, la donna ha siglato importanti collaborazioni lavorative che le hanno permesso di tornare in televisione e viaggiare sia in Italia che all’estero. In queste ore, l’ex gieffina ha fatto tappa a Roma per un nuovo impegno di lavoro. La compagna di Javier Martinez ha infatti scattato una nuova campagna pubblicitaria che la vedrà assoluta protagonista.

Helena Prestes ha scattato una nuova campagna pubblicitaria a Roma

Helena Prestes ha scattato una nuova campagna pubblicitaria in quel di Roma. Per l’occasione, la donna ha fatto una diretta su Twitch dove ha mostrato il dietro le quinte dello shooting. La compagna di Javier Martinez ha prestato la sua immagine per un noto brand di cosmetici per cui da tempo è testimonial come mostrato dai suoi canali social. Un nuovo traguardo per l’ex gieffina, la cui carriera ha preso il volo in seguito al Grande fratello e la partecipazione a The 50 su Amazon Prime Video di alcuni mesi fa.