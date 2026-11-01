Pierpaolo Pretelli torna in televisione: nuovo impegno per l’ex gieffino

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Pierpaolo Pretelli è tra i personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico italiano. L’ex velino di Striscia La Notizia ha trovato successo nel 2020 quando ha preso parte al Grande fratello vip, dov’è arrivato secondo. Da quel momento, la carriera dell’uomo ha letteralmente preso il volo. L’uomo è stato inviato di un’edizione dell’Isola dei famosi ed è spesso ospite de La vita in diretta dove registra alcuni servizi a tema culinario. Per Pierpaolo Pretelli si prospetta un 2027 di grandi novità. L’uomo sarà infatti protagonista di un nuovo reality show. Il compagno di Giulia Salemi si metterà in gioco come naufrago della nuova edizione dell’Isola dei famosi, in onda prossimo anno sui teleschermi di Canale 5. Le riprese del programma sono già avvenute negli scorsi mesi nelle Filippine con la conduzione di Selvaggia Lucarelli ed Alvin come inviato.

Pierpaolo Pretelli tra i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei famosi

Pierpaolo Pretelli sarà tra i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Al suo fianco ci saranno altri noti ex gieffini come Zeudi Di Palma, Patrick Ray Pugliese e Eva Grimaldi. Per l’uomo sarà una nuova opportunità per farsi conoscere al pubblico da casa. In queste ore, Selvaggia Lucarelli ha dato aggiornamenti in merito alla data di messa in onda del reality show. La conduttrice ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto: “Abbiate fede. L’Isola dei famosi che condurrò è talmente bella che non è stata ancora trovata una data all’altezza ma a breve saprete.” Insomma il pubblico dovrà pazientare ancora un po’ prima dell’arrivo del programma in televisione.