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Manfredonia, gatto ritrovato bruciato a Siponto: “Un orrore”

Questa mattina ho ricevuto una notizia che mi ha profondamente scossa e indignata. Nei pressi della stazione ferroviaria di Siponto è stato ritrovato il corpo di un gatto con evidenti segni di combustione.

La nostra Polizia Locale, prontamente intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni volontari, mi ha informata dell’accaduto e delle verifiche immediatamente avviate.

È stato contattato il medico veterinario e il corpo del povero animale sarà ora trasferito all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia per accertare le cause della morte e, soprattutto, per capire se sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo il decesso.

È una distinzione terribile, anche solo da immaginare. Ma necessaria per ricostruire quanto accaduto.

Non voglio anticipare conclusioni che spettano agli accertamenti. Tuttavia, qualora emergano elementi che facciano ipotizzare la commissione di un reato, la Polizia Locale provvederà a trasmettere apposita comunicazione alla Procura della Repubblica.

Mi auguro che si possa fare piena luce sull’accaduto e individuare eventuali responsabili. Perché, indipendentemente dalle circostanze della morte, il fatto che qualcuno abbia deliberatamente dato fuoco al corpo di questo povero animale resta un gesto di una crudeltà e di un’inciviltà che condanno fermamente.

Ringrazio i volontari che hanno dato l’allarme e gli agenti della Polizia Locale per essere intervenuti tempestivamente.

Come Assessora con delega al Randagismo e al Benessere animale, ma soprattutto come persona, non posso nascondere il dolore e lo sconcerto che ho provato davanti a questa immagine.

Mi auguro che gli accertamenti facciano piena luce su quanto accaduto. Perché anche la vita di un animale, per quanto piccolo e indifeso, merita rispetto. E perché nessuna forma di crudeltà dovrebbe mai trovare spazio nella nostra comunità.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura, con delega al Randagismo e al Benessere animale

#Manfredonia #Siponto #BenessereAnimale #NoAllaViolenzaSugliAnimali @inprimopiano