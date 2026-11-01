Chi è Vinicio Marchioni la moglie Milena Mancini, i figli e la carriera tra cinema e tv dell'attore romano

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Quando si parla di attori italiani capaci di passare con naturalezza dal teatro al cinema e alla televisione, il nome di Vinicio Marchioni occupa un posto di primo piano. Il grande pubblico lo associa soprattutto al personaggio del Freddo in Romanzo Criminale – La serie, ruolo che gli ha permesso di raggiungere una straordinaria popolarità. Tuttavia la sua carriera non si limita a quel successo.

Nel corso degli anni, infatti, ha collaborato con importanti registi italiani e internazionali, costruendo un percorso artistico ricco di riconoscimenti e interpretazioni apprezzate dalla critica. Accanto alla professione, inoltre, Marchioni ha costruito una solida famiglia insieme all’attrice Milena Mancini. Ma chi è davvero Vinicio Marchioni e cosa sappiamo della sua vita privata?

La carriera di Vinicio Marchioni tra teatro, cinema e televisione

Nato a Roma il 10 agosto 1975, Vinicio Marchioni sviluppa fin da giovane una forte passione per la recitazione. Dopo le prime esperienze teatrali decide di dedicarsi completamente a questo mondo e intraprende un percorso di formazione professionale che lo porta a lavorare stabilmente sul palcoscenico.

La svolta arriva nel 2008 grazie a Romanzo Criminale – La serie. Il personaggio del Freddo conquista immediatamente il pubblico e trasforma Marchioni in uno dei volti più richiesti della fiction italiana. Da quel momento la sua carriera accelera rapidamente.

Successivamente prende parte a numerosi film di successo come 20 sigarette, Scialla!, To Rome with Love di Woody Allen, Tutta colpa di Freud, Quanto basta, Siccità e C’è ancora domani. Parallelamente continua a lavorare in televisione e a mantenere un forte legame con il teatro, che considera ancora oggi una parte fondamentale del suo percorso artistico.

Chi è Milena Mancini, la moglie di Vinicio Marchioni

Accanto all’attore da molti anni c’è Milena Mancini, attrice ed ex ballerina conosciuta proprio grazie al lavoro nel mondo dello spettacolo.

La loro storia nasce durante un periodo particolarmente importante delle rispettive carriere. Fin dall’inizio il rapporto si dimostra solido e intenso, tanto che la coppia decide presto di costruire una famiglia insieme.

Nel 2011 Vinicio Marchioni e Milena Mancini si sposano e da allora formano una delle coppie più affiatate del panorama artistico italiano. Pur lavorando entrambi nello spettacolo, scelgono di vivere la loro relazione con discrezione, evitando l’eccessiva esposizione mediatica.

Nel corso degli anni entrambi hanno raccontato quanto il dialogo e la complicità abbiano contribuito alla stabilità del loro matrimonio, permettendo loro di conciliare gli impegni professionali con la vita familiare.

I figli e la vita privata dell’attore

Dal matrimonio tra Vinicio Marchioni e Milena Mancini sono nati due figli, Marco e Marcello, arrivati a distanza di poco più di un anno l’uno dall’altro.

La famiglia occupa un ruolo centrale nella vita dell’attore, che cerca di ritagliarsi il maggior tempo possibile da dedicare ai propri cari nonostante gli impegni lavorativi. Proprio il rapporto con la moglie e con i figli rappresenta uno degli aspetti più importanti della sua quotidianità.

Oltre alla recitazione, Marchioni continua a coltivare il suo amore per il teatro. Negli ultimi anni ha lavorato anche come autore e regista, ampliando ulteriormente il proprio percorso professionale. Nel frattempo il pubblico continua ad apprezzarlo per la capacità di interpretare personaggi molto diversi tra loro, qualità che gli ha permesso di costruire una carriera lunga e ricca di soddisfazioni tra palco, cinema e televisione