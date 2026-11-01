Tutto per la mia famiglia quando finisce su Canale 5? C’è la data

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv più di successo dei teleschermi italiani. Le vicende dei fratelli Eren sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori nel daytime pomeridiano di Canale 5. In questo momento, Mediaset sta trasmettendo la seconda stagione dove grande attenzione è focalizzata sulla ricerca della verità in merito alla morte di Kadir. Una dizi turca che tuttavia non sarà eterna. Tutto per la mia famiglia è composta da quattro stagioni dopo la decisione di non rinnovarla per una quinta in Turchia. Per questo motivo, i fratelli Eren terranno compagnia ai telespettatori di Canale 5 per tutto il 2027 salvo cambi di programmazione dell’ultimo momento. Le ultime puntate della dizi dovrebbero andare in onda alla fine dell’anno prossimo

Tutto per la mia famiglia chiude i battenti a fine 2027

La serie tv con protagonisti Emel, Asiye e Omer chiuderà i battenti a fine 2027. Per questo motivo, il pubblico potrà dormire sogni tranquilli poiché Tutto per la mia famiglia continuerà ad intrattenere ancora per molto i telespettatori di Canale 5 dove ha trovato grandissimo successo. Le anticipazioni delle prossime puntate annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Susen, la quale prenderà una decisione che avrà drammatiche conseguenze. La giovane vorrà rivelare a tutti che Melisa aveva ucciso Kadir e che Akif l’aveva ricattata per mantenere il silenzio. Ma la studentessa non riuscirà a raccontare la verità a causa dell’intervento di Kaan, con il quale avrà una lite che avrà un finale straziante.

Nebahat di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)