Tutto per la mia famiglia arriva una puntata maxi: ecco quando

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Le vicende dei fratelli Eren sono viste da 2 milioni di telespettatori con uno share superiore al 22%, riuscendo a superare anche il daytime di Amici 26. Un grande successo che i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di confermare anche in prima serata dove non sta proprio brillando. Mediaset trasmetterà giovedì 5 novembre una nuova puntata maxi di Tutto per la mia famiglia dove sono previsti grandi colpi di scena. Il nuovo appuntamento serale andrà in onda dalle ore 22:00 subito dopo La ruota della fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti. Canale 5 ha deciso di puntare nuovamente sulla dizi per scontrarsi con la fiction Doc-Nelle tue mani, la cui nuova stagione sta brillando su Rai 1.

Tutto per la mia famiglia, puntata maxi 5 novembre: le anticipazioni

Nuova puntata maxi di Tutto per la mia famiglia giovedì 5 novembre a partire dalle ore 22:00 sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni del nuovo appuntamento raccontano che Omer renderà pubblica la sua storia con Susen mentre Asiye e Doruk faranno la pace. Intanto Aybike aiuterà Berk a sfogare il dolore per la morte del padre Resul, facendogli prendere a martellate un muro. Un gesto che permetterà al ragazzo di liberarsi dalla rabbia e trovare la forza di tornare al collegio. Nel contempo, Orhan apprenderà che Sengul sapeva del coinvolgimento di Omer con il pericoloso strozzino Tayfun. L’uomo sentendosi tradito se ne andrà di casa. Sarà qui che il padre di Ogulcan farà la conoscenza di Gonul.