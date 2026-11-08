Affari tuoi salta su Rai 1: Stefano De Martino costretto a fermarsi

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Affari tuoi è tra i programmi più visti della televisione italiana. Ogni giorno, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è seguito da oltre 3 milioni di telespettatori, riuscendo molto spesso a vincere la sfida contro La ruota della fortuna, in onda nello stesso momento su Canale 5. Proprio il programma subirà un cambio di programmazione nella settimana dal 9 al 15 novembre. Scendendo nei dettagli, Affari tuoi si fermerà per un appuntamento. Stefano De Martino insieme a tutta la sua squadra non andranno in onda giovedì 12 novembre. Rai 1 trasmetterà in diretta l’attesissima partita degli azzurri contro la Francia dallo stadio San Siro di Milano.

Affari tuoi con Stefano De Martino non va in onda il 12 novembre

Affari tuoi non andrà in onda giovedì 12 novembre per permettere a Rai 1 di trasmettere in diretta la partita Italia-Francia valida per il girone A di Nations League. Stefano De Martino subirà un nuovo stop proprio quando gli ascolti del suo programma hanno superato la concorrenza. Nel frattempo, il napoletano ha iniziato a preparare il suo Festival di Sanremo, in programma a febbraio 2027. Nei giorni scorsi, l’uomo ha annunciato attraverso un videomessaggio al Tg1 che i Gialappa’s band avrebbero condotto il Controfestival, lo spazio che accompagna lo spettatore dopo le serate della kermesse.

Stefano De Martino in Affari Tuoi (Screen Rai Play)