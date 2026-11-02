Pierpaolo Pretelli distante da Giulia Salemi: ecco con chi è stato beccato

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Pierpaolo Pretelli è tra i personaggi televisivi più chiacchierati in questo ultimo periodo. L’ex velino di Striscia è finito prepotentemente al centro dell’attenzione dopo alcune indiscrezioni circolate in merito alla sua storia d’amore con Giulia Salemi. I due non vivrebbero più sotto lo stesso tetto ormai da settimane. L’ex gieffino avrebbe deciso di trasferirsi in una nuova abitazione di Milano, non essendo riuscito a superare il momento difficile con la compagna. I Prelemi sono sempre più lontani, uniti solo dal figlio Kian, nato un anno fa.

Pierpaolo Pretelli beccato insieme a suo nonno

Nel corso delle ultime ore, Pierpaolo Pretelli è tornato a far parlare di sé. L’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede insieme a suo nonno. L’ex velino di Striscia La notizia ha deciso di rifugiarsi tra gli affetti più cari per ritrovare un po’ di serenità in seguito ai problemi nati con Giulia Salemi. Solo qualche ora prima, l’ex concorrente del Grande fratello vip aveva fatto tappa a Lagonegro dove aveva preso parte al concerto dell’amico Moreno. In quell’occasione, l’uomo aveva preferito non commentare una battuta che il noto rapper aveva fatto sull’influencer italopersiana.

Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @isoladeifamosi)