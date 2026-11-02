Il Paradiso, cambio programmazione: la soap si ferma il 9 novembre, ecco quando verrà recuperata la puntata
Settimana diversa dal solito per il pubblico de Il Paradiso delle Signore. La soap opera targata Rai 1 si prepara infatti a lasciare temporaneamente il proprio spazio pomeridiano per fare posto a un evento speciale, che inevitabilmente porterà a delle modifiche di calendario.
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Il cambiamento interesserà la giornata di lunedì 9 novembre, in cui la serie non verrà trasmessa. Rai 1 dedicherà infatti la fascia pomeridiana alla diretta della messa del Papa in Argentina, rendendo necessario lo slittamento dell’episodio quotidiano dello sceneggiato.
Per ritrovare le storie ambientate nel celebre grande magazzino milanese bisognerà attendere martedì 10 novembre, quando la soap tornerà ad occupare regolarmente il suo slot nel palinsesto Rai.
La puntata mancante, però, non sarà cancellata. La rete ammiraglia ha stabilito un recupero straordinario per sabato 14 novembre alle ore 15:00, subito dopo Bar Centrale.
Un appuntamento fuori dall’abituale, che permetterà agli appassionati di non perdere neppure un episodio de Il Paradiso. Per una volta, dunque, il sabato pomeriggio diventerà un’occasione in più per seguire le vicende del grande magazzino milanese.