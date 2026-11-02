Gf vip, Delia Duran ricorda il flirt Alex Belli-Soleil Sorge: “Non era organizzato”

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Delia Duran è stata ospite di recente di Verissimo. La donna ha raccontato alcuni retroscena in merito al suo matrimonio con Alex Belli, attualmente concorrente del Gf vip. La modella ha rivelato di aver attraversato una crisi con l’ex attore di Centovetrine in seguito alla sua prima partecipazione al reality show. In quell’occasione, l’uomo fece parlare per la sua chimica artistica con Soleil Sorge. A distanza di tempo, ecco che Delia Duran è tornata a parlare di quella situazione, dichiarando: “Lui ha vissuto un’infatuazione all’interno del Gf vip. Le emozioni ci sono state, il legame c’era. Non è facile perché quando convivi con una persona 24 ore su 24 si può creare un rapporto affettuoso e si rischia di perdere chi hai fuori. Non c’era nulla di organizzato. Tutto quello che c’è stato in quell’edizione era vero. Viverlo da fuori è stato difficile.”

Delia Duran approva la partecipazione di Alex Belli al Gf vip

Intervistata a Verissimo, Delia Duran ha parlato di Alex Belli, ammettendo di aver temuto di perderlo in seguito alla prima esperienza al Gf vip. La donna ha dichiarato di aver sofferto di attacchi di panico dopo il reality show. La modella ha quindi parlato dell’attuale partecipazione del marito al programma, rivelando: “È cambiato tantissimo, ha quasi 45 anni, è diventato papà. Finalmente sta facendo vedere il suo carattere, la sua personalità nei suoi pregi e nei suoi difetti. Sta facendo vedere quello che è, la sua persona e il suo carattere.“

Fonte: Facebook