Pierpaolo Pretelli, arriva una nuova segnalazione: “Peggiora la situazione”

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Pierpaolo Pretelli ha deciso di lasciare l’Italia per raggiungere Miami. L’ex velino di Striscia La Notizia sta passando del tempo insieme al suo primogenito Leonardo che non vedeva da tempo. Per l’occasione, l’uomo ha pubblicato alcuni contenuti in cui lo si vede insieme al bambino avuto dalla passata storia d’amore con Ariadna Romero. In queste ore, Pierpaolo Pretelli è finito al centro di una nuova segnalazione riportata da Deianira Marzano sui social. L’esperta di gossip ha pubblicato il seguente messaggio da parte di un utente: “Ho incontrato Pierpaolo Pretelli a Miami grazie ad amici in comune. Parlando mi ha raccontato che sta affrontando un periodo delicato e deve prendere decisioni importanti. Per ritrovare la serenità vorrebbe passare qualche giorno col figlio e staccare dai media che secondo lui stanno peggiorando la situazione con articoli fake”.

Pierpaolo Pretelli a Miami dal figlio

Pierpaolo Pretelli avrebbe deciso di rifugiarsi a Miami dal figlio Leonardo per scappare dal clamore mediatico divampato in seguito alle voci sempre più insistenti di crisi con Giulia Salemi, conosciuta al Grande fratello nel 2020. Al momento, l’uomo non ha voluto confermare o smentire le indiscrezioni che lo vedono protagonista. Nei giorni scorsi, Dagospia ha riportato che l’ex velino di Striscia la notizia sarebbe stato visto in compagnia di Adriana Romero in un resort di Miami. Il portale aveva ipotizzato un possibile ritorno di fiamma tra i due ex.

Chi sono i figli di Pierpaolo Pretelli, Kian e Leonardo età, madri e come il rapporto con loro