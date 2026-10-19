Far away, quando torna in tv? La presunta data

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Tra le serie tv più attese dal pubblico italiano vi è sicuramente Far Away. La produzione turca è stata sospesa a fine settembre dopo aver registrato record di ascolti per tutto il periodo estivo. La storia di Cihan e Alya ha ottenuto oltre 2 milioni di telespettatori a puntata, confermandosi una delle rivelazioni della tv italiana. Per questo motivo, la sospensione avvenuta lo scorso settembre ha provocato la furia dei fans, che ancora oggi si chiedono quando tornerà la serie tv in televisione. Secondo il portale Blasting News si apprende che la seconda stagione di Far Away potrebbe andare in onda nel 2027 nella fascia serale di Canale 5. Le nuove puntate della serie tv potrebbero debuttare da gennaio al posto di Racconto di una notte.

Far away in onda da gennaio 2027 su Canale 5?

Far away potrebbe tornare in onda da gennaio 2027, prendendo il posto di Racconto di una notte che chiuderà i battenti a fine 2026. Le anticipazioni della seconda stagione della serie tv annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Cihan e Alya, i quali faranno ritorno alla tenuta Albora. Mine non prenderà bene la novità e deciderà di fare qualcosa per sbarazzarsi della rivale in amore. Nel frattempo, Ecmel riuscirà a tornare in libertà. L’uomo apparirà desideroso di vendicarsi di Sadakat e Cihan, tra i responsabili del suo arresto.

Sahin e Nare di Far Away (Screen Mediaset Infinity)