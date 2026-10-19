Javier Martinez via dall’Italia insieme a due ex gieffini: svelato il motivo

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fans. L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy si trova al momento distante da Helena Prestes non per una crisi ma per impegni di lavoro. L’uomo ha lasciato l’Italia insieme ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo per un nuovo progetto. Javier Martinez ha raggiunto Malaga in Spagna insieme a Michael Castorino e Mattia Fumagalli, che avevano partecipato insieme a lui all’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. I tre stanno prendendo parte a Blidgate, un nuovo format le cui riprese sono in svolgimento in questo momento in terra spagnola.

Javier Martinez insieme a Michael Castorino e Mattia Fumagalli a Malaga

L’ex pallavolista argentino ha lasciato Lecco per raggiungere la Spagna insieme a Michael Castorino e Mattia Fumagalli. Proprio quest’ultimo sta pubblicando alcuni dietro le quinte del viaggio a Malaga in collaborazione con Blindgate. In una storia postata su Instagram si vede Javier Martinez parlare in spagnolo con l’hostess mentre cerca di ottenere due bottiglie di vino. In un’altra, invece, si vede il maestro di sci per le vie della cittadina iberica. Contenuti social che stanno incuriosendo il popolo socal che non vedono l’ora di vedere il progetto finito. Un utente su X ha scritto: “Si stanno divertendo tantissimo, non vedo l’ora di vedere tutto”.