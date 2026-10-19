La ruota della fortuna, Nicla Ozenda lascia i Fortuna six: “Devo operarmi”

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La ruota della fortuna è tra i programmi più seguiti della televisione. Nel corso della puntata andata in onda il 19 ottobre, Nicla Ozenda ha sorpreso tutti quando ha fatto un annuncio. La cantante dei Fortuna six ha comunicato di essere costretta a lasciare la trasmissione per motivi di salute. La donna ha spiegato: “da poco però ho ricevuto e scoperto una nuova diagnosi, ovvero quella di avere una cisti all’interno di una corda vocale“. La donna ha detto di essere costretta ad assentarsi per alcuni mesi da La ruota della fortuna: “Inevitabilmente questo mi costringe a sottopormi a un’operazione e quindi assentarmi qualche mese dal programma per salvare la mia salute e soprattutto quella che è la mia passione”

Nicla Ozenda lascia La ruota della fortuna per operarsi alle corde vocali

Nuovo colpo di scena a La ruota della fortuna. Nicla Ozenda ha annunciato di essere costretta a lasciare il game show guidato da Gerry Scotti per sottoporsi ad un’operazione alle corde vocali. La cantante visibilmente commossa ha detto di non vedere l’ora di ritornare nella trasmissione, dichiarando: “Grazie. È molto difficile perché siete una famiglia ormai per me”. Le parole hanno commosso Gerry Scotti e Samira Lui.

Ci vuole un gran coraggio per dare questa notizia già solo alla propria famiglia, figurarsi ad un pubblico numeroso, avanti a milioni di persone.



Come la capisco 🫂



Auguro a Nicla che torni a fare il lavoro che ama, prima di subito.#LaRuotaDellaFortuna pic.twitter.com/obdeMVxSII — Francesco (@CIAfra73) October 19, 2026