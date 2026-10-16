Javier Martinez, importante svolta per l’ex gieffino: i fans esultano

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E’ un momento di grandi cambiamenti per Javier Martinez. L’ex pallavolista della Terni volley academy ha ottenuto successo nel 2024 quando ha partecipato al Grande fratello, noto reality show delle reti Mediaset. In queste ore, l’uomo è tornato prepotentemente alla ribalta per una novità. In particolare, il 31enne è entrato a far parte di una nuova agenzia che cura i suoi diritti di immagine. Per l’occasione, l’agenzia ha pubblicato un post su Instagram per annunciare il suo arrivo. Nel messaggio di presentazione si leggono queste parole: “Nato in Argentina e cresciuto in Italia, Javier Martinez unisce una base in pallavolo professionale e esperienza in televisione, combinando determinazione, carisma e uno spirito competitivo forte. Benvenuto”

Javier Martinez nella stessa agenzia di Helena Prestes e Zeudi Di Palma

Javier Martinez è entrato a far parte di una nuova agenzia, la stessa che cura i diritti di immagine di altri ex gieffini tra cui Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Neanche a dirlo, la svolta lavorativa dell’ex pallavolista argentino è stata accolta nei migliori dei modi da parte dei suoi sostenitori, che in più di un’occasione si erano lamentati di una scarsa gestione da parte dei suoi vecchi manager sui social. Un utente su X ha scritto il seguente messaggio per festeggiare il nuovo traguardo dell’uomo: “Finalmente un’agenzia di tutto rispetto. Non vedo l’ora di vedere i nuovi progetti.”