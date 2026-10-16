Affari tuoi cambia di programmazione su Rai 1: la bella novità per i fans

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Affari tuoi è tra i programmi di maggiore successo in Italia. Ogni giorno, il gioco dei pacchi guidato da Stefano De Martino sui teleschermi di Rai 1 registra oltre 2 milioni di telespettatori. In queste ore, i piani alti di Viale Mazzini hanno annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri renderà felici tutti i fans del programma. In particolare, Affari tuoi andrà in onda con una puntata maxi martedì 20 ottobre su Rai 1. Il gioco dei pacchi andrà in onda dalle ore 20:45 fino alle 21:50 quando prenderà la linea un episodio di Tutto l’amore che resta, la nuova fiction con Raoul Bova. A seguire spazio a Porta a porta, condotto da Bruno Vespa.

Affari tuoi, puntata maxi martedì 20 ottobre

Il gioco dei pacchi andrà in onda con una puntata maxi martedì 20 ottobre sui teleschermi di Rai 1. Affari tuoi subirà la stessa programmazione anche martedì 27 ottobre. Una decisione presa dai piani alti di Viale Mazzini per aiutare la fiction di Raoul Bova in grande crisi di ascolti. Nel frattempo, il programma condotto da Stefano De Martino subirà altri stop per il mese di novembre a causa della messa in onda delle partite della Nazionale italiana di calcio.