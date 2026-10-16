Helena Prestes, parole di elogio per l’ex gieffina: ecco da chi

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Helena Prestes continua ad essere molto attiva sui social dov’è solita condividere le sue collaborazioni lavorative e qualche dettaglio della sua vita privata. La modella brasiliana ha dimostrato di essere una grande amante di Tiktok, dove posta brevi video da sola e insieme a Javier Martinez, il compagno conosciuto due anni fa al Grande fratello. In queste ore, Helena Prestes è tornata a sorprendere il suo pubblico quando ha deciso di fare una nuova diretta. In questa circostanza, l’ex gieffina ha condiviso il suo spazio con Gianfranco Fera e suo padre Vincenzo, che spesso sono stati ospiti delle sue live. Proprio qui la compagna di Javier Martinez ha ricevuto delle dolci parole da parte del padre del content creator barese.

Helena Prestes riceve un tenero augurio su Tiktok

L’ex gieffino ha ricevuto dei complimenti da parte di Vincenzo Fera, con il quale fa speso dirette su Tiktok. Il padre del content creator ha dichiarato verso Helena Prestes: “ti ammiro tanto credimi.. Veramente ti ammiro, sei di una genuinità eccezionale che pochi hanno. Io ti auguro tanto, te lo meriti, io ti voglio vedere in tv, nella televisione nazionale..” Un tenero augurio che ha quasi commosso la modella brasiliana come mostrato nel corso della diretta. La donna sta vivendo un momento davvero importante della sua carriera, fatta di tante collaborazioni ed impegni lavorativi in giro per l’Italia.

Parlando la lingua della verità.♥️ pic.twitter.com/CypbKQDS2K — Lunanera (@Lunanerissima) October 16, 2026