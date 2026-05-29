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Piccola storia del 5 di luglio della chiesa della Madonna del Carmine

Accade nel 5 di luglio del 1905, proprio nel giorno della ristrutturazione,di una chiesa quasi distrutta per farla rinascere – e portarla alla luce degli occhi della popolazione.STIAMO parlando della chiesa del Carmelo ,come meglio chiamata … la chiesa della “Madonna del Carmine” – c’è un detto che non mi è mai piaciuto per un detto popolare – joggie jie a Madonne del Carmine…jie ‘Ponde de Stelle’ – per degli accaduti continui – negli anni ,per una serie di combinazioni avvenute in quel giorno ,di giornate normali.

Ovviamente è sempre stata la Santa Protettrice dei muratori. Ma secondo sempre i detti antichi ,che in quel giorno non si doveva lavorare – per rispetto Santo alla Festa che cadeva e cade il 16 di luglio.Ricordo da bambino c’era un’ enorme Processione, che iniziava a camminare lungo le vie del paese – era soprattutto popolata da personale edilizio…poi con gli anni pian pian è iniziata a sparire .

Oggi non commento, eppure stiamo parlando di una chiesa storica.Ma come si sa la fede sta sparendo, insieme alla speranza – quella grazia che ci accompagnava quelle estati torride ,e meravigliose dal punto di vista di vita quotidianamente splendida.

Foto: rimasterizzata e colorata e testo di Claudio Castriotta



