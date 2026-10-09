Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pasqualino l’ambulante, amico di tutti i bambini nelle vie di Manfredonia

Lo chiamavamo Pasqualune (Pasqualino Lo Russo), lo ricordo come un angelo dell’angolo. ORA che è autunno.

Era un ambulante degli anni fine ’60, in giro col mitico tre ruote, colui che ha rappresentanto una generazione “mascotte” per i bambini di quegli anni, perché col suo carrettino si metteva all’angolo di due importanti Istituti Scolastici d’allora: la Scuola Elementare Croce e l’Istituto De Sanctis, le cui finestre della parte posteriore davano proprio sul lungomare.

Il noto e amato Miramare che era uno splendore con la sua veduta piena di barche.

Stamattina sto ricordando quegli anni della gioia bellissimi di spensieratezza che lui ,dava a noi tutti bambini, di quel tempo. Ecco. Pasqualino era la parte buona e sana della nostra cara città; a lui va ,ricordato con le sue buonissime formelle di gelato al limone, del saporito castagnaccio e delle tante cose buone di cui era provvisto.Oggi gli dico nel suo mondo antici ,che commozione provo a ricordare queste Parole che scrivo a nome di tutti quei bambini di allora. Lui: “Amava il suo lavoro e il modo artigianale di preparare i prodotti per tutti noi,che non lo dimenticheremo mai.

Ringrazio di cuore Francesco Murgo per la commovente foto

di Claudio Castriotta