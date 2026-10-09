Manfredonia Blues Soul & Bluegrass Highlights si sposta a Palazzo Celestini

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MANFREDONIA BLUES SOUL & BLUEGRASS HIGHLIGHTS

Le due serate di grande musica si spostano all’Auditorium “Cristanziano Serricchio” – Palazzo Celestini

A causa delle avverse condizioni climatiche previste e per garantire il regolare svolgimento degli eventi, le due serate del “Manfredonia Blues Soul & Bluegrass Highlights” si terranno presso l’Auditorium “Cristanziano Serricchio”, all’interno di Palazzo Celestini, anziché nella prevista Piazzetta Mercato.

Resta invariato il programma, che porterà a Manfredonia due appuntamenti dedicati alle sonorità Blues, Soul, Gospel e Bluegrass, con protagoniste due importanti realtà della scena musicale italiana e internazionale.

Sabato 10 ottobre, alle ore 20.30, saliranno sul palco le Soul Sisters, formazione composta da quattro straordinarie voci accompagnate dal pianoforte, capace di fondere Soul, Blues e Gospel in un concerto ricco di energia, eleganza ed emozione.

Domenica 11 ottobre, alle ore 20.30, sarà invece la volta de La Terza Classe, una delle formazioni italiane più interessanti nel panorama Bluegrass, Folk e Americana. La band porterà a Manfredonia un sound travolgente, ispirato alle grandi tradizioni musicali americane e arricchito da una forte identità personale.

Due serate diverse, unite dalla voglia di raccontare la musica attraverso ritmo, contaminazione, energia e cultura, offrendo al pubblico un’esperienza di spettacolo e condivisione in una nuova cornice, al riparo dalle condizioni meteorologiche avverse.

L’appuntamento è per sabato 10 e domenica 11 ottobre, alle ore 20.30, presso l’Auditorium “Cristanziano Serricchio” – Palazzo Celestini, a Manfredonia.

Ingresso libero.