PARLATENE! MAFIA E ANTIMAFIA IN CAPITANATA
Lunedì 3 novembre 2025, alle ore 18 nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, il Presidio di Libera
Foggia “Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone” presenterà il libro “Parlatene! Mafia e antimafia in
Capitanata”, scritto dal giornalista foggiano Luca Pernice per la casa editrice “edizioni la meridiana”.
Il volume ripercorre la storia della criminalità organizzata del territorio, sulla base delle indagini svolte
dalle forze dell’ordine e dalla magistratura. Ma non solo. L’autore si propone anche di indagare l’altro
volto del contrasto alle mafie, rappresentato dalle associazioni che quotidianamente operano sul piano
della prevenzione e danno corpo al concetto di antimafia sociale.
In tutto il libro si intrecciano le vicende criminali della provincia di Foggia e le storie di chi si impegna
a contrastare le mafie. L’analisi si estende alle quattro mafie del territorio: la Società foggiana, la mafia del
Gargano, quella cerignolana e quella di San Severo. Particolare è anche l’attenzione alle vite di alcune
vittime innocenti di mafia, come Nicola Ciuffreda, Giovanni Panunzio e Francesco Marcone.
L’intento è quello di restituire un quadro complesso, che evidenzi le criticità della Capitanata, ma anche
i progressi determinati dall’impegno delle realtà associative.
Dialogheranno sui contenuti del libro, oltre all’autore, Francesco Giannella, magistrato Coordinatore
della D.D.A. di Bari, Elvira Zaccagnino, direttrice della casa editrice “edizioni la meridiana”, Giuliano
Sereno, referente del Presidio di Libera Foggia. Modererà l’incontro Daniela Marcone, referente del
Settore Memoria di Libera. L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Foggia.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di approfondimento: la conoscenza di
ciò che accade nel proprio territorio è il primo strumento per contrastare le mafie e per generare percorsi
di riscatto e di partecipazione. Solo attraverso la sensibilizzazione su temi che per troppi anni sono stati
trascurati si possono costruire gli anticorpi alla mentalità mafiosa.