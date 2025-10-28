[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PARLATENE! MAFIA E ANTIMAFIA IN CAPITANATA



Lunedì 3 novembre 2025, alle ore 18 nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, il Presidio di Libera

Foggia “Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone” presenterà il libro “Parlatene! Mafia e antimafia in

Capitanata”, scritto dal giornalista foggiano Luca Pernice per la casa editrice “edizioni la meridiana”.



Il volume ripercorre la storia della criminalità organizzata del territorio, sulla base delle indagini svolte

dalle forze dell’ordine e dalla magistratura. Ma non solo. L’autore si propone anche di indagare l’altro

volto del contrasto alle mafie, rappresentato dalle associazioni che quotidianamente operano sul piano

della prevenzione e danno corpo al concetto di antimafia sociale.



In tutto il libro si intrecciano le vicende criminali della provincia di Foggia e le storie di chi si impegna

a contrastare le mafie. L’analisi si estende alle quattro mafie del territorio: la Società foggiana, la mafia del

Gargano, quella cerignolana e quella di San Severo. Particolare è anche l’attenzione alle vite di alcune

vittime innocenti di mafia, come Nicola Ciuffreda, Giovanni Panunzio e Francesco Marcone.



L’intento è quello di restituire un quadro complesso, che evidenzi le criticità della Capitanata, ma anche

i progressi determinati dall’impegno delle realtà associative.



Dialogheranno sui contenuti del libro, oltre all’autore, Francesco Giannella, magistrato Coordinatore

della D.D.A. di Bari, Elvira Zaccagnino, direttrice della casa editrice “edizioni la meridiana”, Giuliano

Sereno, referente del Presidio di Libera Foggia. Modererà l’incontro Daniela Marcone, referente del

Settore Memoria di Libera. L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Foggia.



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di approfondimento: la conoscenza di

ciò che accade nel proprio territorio è il primo strumento per contrastare le mafie e per generare percorsi

di riscatto e di partecipazione. Solo attraverso la sensibilizzazione su temi che per troppi anni sono stati

trascurati si possono costruire gli anticorpi alla mentalità mafiosa.