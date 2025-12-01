Paramount+ dicembre 2025: NCIS 19 e tutte le novità serie

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paramount+ presenta il catalogo di dicembre 2025 con numerose serie TV e film. Si parte l’1 dicembre con la diciannovesima stagione di NCIS, la storica serie poliziesca che continua ad appassionare milioni di spettatori con la squadra investigativa.

Altre uscite in arrivo

Il catalogo comprende anche The Rainmaker (dal 5 dicembre), un legal drama con casi estremi e drammi personali. La piattaforma streaming punta a competere con Netflix e Prime Video offrendo contenuti esclusivi e produzioni originali. Gli abbonati potranno accedere alle nuove stagioni di serie cult e a film di prima visione. “Dicembre sarà un mese ricco di contenuti”, annuncia Paramount. Disponibile anche su Sky.