Paposcia on the road conquista Gambero Rosso: un trionfo per lo street food garganico

PAPOSCIÀ ON THE ROAD CONQUISTA GAMBERO ROSSO: UN TRIONFO PER LO STREET FOOD GARGANICO

Tutti pazzi per la paposcia di Di Noia e Fiorentino

VICO DEL GARGANO – Un’Apecar sapientemente trasformata in Food Truck, che parte da Vico del Gargano e in poco più di un anno raggiunge diverse località italiane per far conoscere e gustare a tutti la tradizionale paposcia garganica.

Un’idea ingegnosa che ha ricevuto un riconoscimento prestigioso. Paposcià On The Road festeggia un traguardo eccezionale ed entra ufficialmente nella prestigiosa guida Gambero Rosso Street Food 2026, tra le eccellenze italiane del cibo di strada.

Nato da un’idea di Vincenzo Di Noia, Paposcià On The Road ha conquistato i palati degli italiani con l’autentico sapore di quello che è un prodotto di punta dell’enogastronomia garganica.

“Ricevere questo riconoscimento è per noi un’emozione immensa e una conferma che la passione e la coerenza premiano. È solo l’inizio di un percorso che ci auguriamo ricco di nuove soddisfazioni”, ha commentato Vincenzo Di Noia.

Il viaggio di Paposcià On The Road è iniziato a Vico del Gargano e ora percorre le strade del Sud Italia, per diffondere un prodotto della tradizione in una veste moderna, conviviale e di altissima qualità. Francesca Fiorentino, moglie e ‘socia’ di Vincenzo e da una vita nel mondo dell’enogastronomia con il suo oleificio di famiglia aggiunge: “Siamo in attività da due anni e la nostra paposcia più amata, menzionata anche dalla Guida, è la ‘Varano’, con stracciatella, salicornia e olio all’arancia, ovviamente del Gargano. Per ora giriamo il Sud Italia con il truck, ma abbiamo già messo radici a Pescara con un primo punto vendita (a Montesilvano presso il Colors Play District) legato al format del truck e stiamo già pensando ad altre aperture in giro per l’Italia”.

Il successo di Paposcià On The Road testimonia come l’innovazione e il rispetto per la tradizione possano portare a risultati straordinari, portando un pezzo del Gargano sulle tavole di tutta Italia.