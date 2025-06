Pamela Petrarolo difende Helena Prestes dopo le polemiche: “Chi è che non ha un ex?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pamela Petrarolo è stata tra le concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. La donna è stata costretta al ritiro per gravi problemi di famiglia. Nonostante questo, l’ex membro delle Non è la Rai ha avuto modo di stringere delle importanti amicizie all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra queste quella con Helena Prestes, che nel reality show ha fatto molto parlare sia per i suoi scontri sia per la sua storia con Javier Martinez. Proprio Pamela Petrarolo intervistata dal programma radiofonico Non succederà più ha dichiarato sugli Helevier: “ho un bellissimo rapporto con lei e voglio smentire quello che si sente in giro e quello che dicono, invece loro sono una coppia molto serena, secondo me la loro serenità non piace a qualcuno per cui ci ricamano sopra e “je portano pure un po’ Jella” come si dice a Roma.“

Pamela Petrarolo difende Helena Prestes dalle dichiarazioni dell’ex fidanzato

Sempre a Non succederà più, Pamela Petrarolo ha commentato la polemica che ha visto coinvolta Helena Prestes ed il suo ex fidanzato Carlo Motta. Quest’ultimo in una recente intervista aveva ammesso di aver incontrato la modella brasiliana in più di un’occasione dopo il Grande Fratello. L’ex membro de Le Non è la Rai ha preso le difende dell’ex gieffina, dichiarando: “Io credo che poi carta canta, se non c’è carta che canta poi le chiacchiere se le porta via il vento. Io con lei non parlo di questo però so per certo che è molto innamorata di Javier Martinez e lui è molto innamorato di Helena. Ma chi è che non ha un ex fidanzato ma non tutti gli ex fidanzati ritornano voglio dire.”