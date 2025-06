Javier Martinez e Helena Prestes, un’ex gieffina li difende: “la loro serenità non piace a qualcuno…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini che tornerà a settembre sui teleschermi di Canale 5. Proprio gli Helevier sono finiti al centro del gossip in questi ultimi giorni per le dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei. Carlo Motta aveva riferito a Fanpage di essersi incontrato con la modella brasiliana in diverse occasioni dopo la fine del Grande Fratello. Di qui, la nascita di un polverone mediatico. Helena Prestes ha smentito le voci di un tradimento con un comunicato su Instagram. Javier Martinez, invece, ha rotto il silenzio con una dichiarazione rilasciata a Fanpage, dove ha affermato di essere ancora fidanzato con l’ex gieffina.

Pamela Petrarolo commenta la storia tra Helena Prestes e Javier Martinez

In queste ultime ore, gli Helevier sono finiti al centro di alcune dichiarazioni da parte di un’ex gieffina rilasciate a Non succederà più, il programma radiofonico di Giada De Miceli. In questo frangente, Pamela Petrarolo ha dato la sua opinione in merito ad Helena Prestes e Javier Martinez dichiarando le seguenti parole: “io sento la modella ho un bellissimo rapporto con lei e voglio smentire quello che si sente in giro e quello che dicono, invece loro sono una coppia molto serena, secondo me la loro serenità non piace a qualcuno per cui ci ricamano sopra e “je portano pure un po’ Jella” come si dice a Roma.” Pamela Petrarolo ha concluso affermando che gli Helevier si amano molto e condividono tantissime cose insieme.