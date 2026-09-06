Oroscopo settimanale di Branko dal 7 al 13 settembre e le pagelle per tutti i segni: Gemelli, voto 9

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Branko della settimana dal 7 al 13 settembre, i Gemelli troveranno serenità affettiva grazie ai giusti compromessi e scopriranno nuove opportunità professionali e di viaggio. I nati sotto il segno del Leone godranno di un clima di coppia tranquillo e di ottimi cambiamenti sul lavoro, a patto di sapersi adattare. I nativi dello Scorpione, infine, vivranno una forte intesa di coppia e raccoglieranno successi professionali gestendo l’emotività con pragmatismo.

Oroscopo da lunedì 7 a domenica 13 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – L’oroscopo di Branko per questa settimana ti mette in guardia: Nettuno in posizione un po’ storta potrebbe portare qualche piccolo battibecco nella tua vita di coppia. Niente panico, l’armonia d’amore resta a portata di mano! Se sei single, Saturno torna a farsi sentire rallentando le relazioni: potresti chiuderti a riccio o pretendere la luna, senza alcuna voglia di accontentarti della prima persona che passa. Cerchi stabilità e, con un pizzico di pazienza, il Cielo ti accontenterà. Sul lavoro, invece, le stelle ti spingono alla vittoria: hai grinta, forza da vendere e tanta voglia di emergere. Ti aspetta una settimana decisiva per rimetterti in pista e ritrovare la massima carica. Voto: 7

Toro – Le previsioni astrologiche di Branko vedono una Venere fantastica al tuo fianco. Saper comprendere a fondo chi ti sta accanto renderà la tua intesa di coppia profonda e ti aiuterà ad accettare anche le scelte più inaspettate del partner. Da single rifiuti la banalità: nei prossimi giorni potresti fare l’incontro della vita, a patto di non pretendere un perfezionismo irrealizzabile. Per la carriera il quadro è un po’ ambivalente: la Luna rischia di creare qualche intoppo, mentre Giove moltiplica la tua fame di successo. Occhio solo a non farti tradire dall’impazienza davanti agli ostacoli. Voto: 8

Gemelli – L’oroscopo di Branko ti promette una settimana di totale serenità in amore. L’intesa con chi ami sarà complice e calorosa, a patto che tu sappia smussare qualche spigolo con i giusti compromessi. Se sei single e hai in programma una partenza, fallo senza pensarci due volte: il destino potrebbe farti trovare un sentimento autentico e duraturo proprio lontano da casa. Ottime notizie sul lavoro: l’ombra di Saturno si allontana e ti lascia finalmente la libertà di agire. I progetti rimasti nel cassetto possono prendere il volo, regalandoti un’ottima carica d’energia. Voto: 9

Cancro – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, il Sole illumina appieno i tuoi sentimenti. Se hai una relazione, sentirai il bisogno di stringere un legame ancora più profondo. Se sei single, i prossimi giorni potrebbero riservarti un colpo di scena indimenticabile. Sul fronte lavorativo Marte accende qualche scintilla di rivalità con colleghi o collaboratori. Non prenderla sul personale: usa questa spinta competitiva come benzina per dimostrare quanto vali e superare te stesso. Voto: 7,5

Branko, oroscopo e pagelle dal 7 al 13 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Ti attende una settimana affettivamente tranquilla. Solamente chi si trascina errori del passato dovrà fare i conti con qualche piccola ombra, ma per il resto il clima sarà disteso. Se cerchi l’amore, Venere ti strizza l’occhio: l’incontro giusto per fare progetti importanti è dietro l’angolo. Anche la vita professionale beneficia di un’ottima spinta. I cambiamenti in vista saranno molto positivi e miglioreranno la tua posizione, purché tu riesca ad adattarti al volo alle novità. Voto: 8,5

Vergine – In amore, se stai muovendo i primi passi in una nuova storia, vivrai giorni ricchi di dolcezza e complicità. In caso contrario, i pianeti distoglieranno lo sguardo dalle faccende di cuore: la routine prenderà il sopravvento per le coppie, mentre da single avrai la testa così piena di pensieri che non noterai nemmeno chi ti gira intorno. Nel lavoro sei una macchina da guerra: cerchi l’affermazione a tutti i costi, anche se farai un po’ di fatica a bilanciare doveri e vita privata. Voto: 6,5

Bilancia – L’oroscopo di Branko annuncia giorni frizzanti sul piano affettivo: flirt e nuove conoscenze non mancheranno. Un vortice piacevole se ti senti solo, ma fai attenzione a non spingerti troppo oltre in giochi pericolosi, perché con i sentimenti non si scherza. Per quanto riguarda la carriera, Mercurio ti rende un abile diplomatico. Saper collaborare e stringere le alleanze giuste si rivelerà una strategia vincente che ti porterà risultati eccellenti in breve tempo. Voto: 7

Scorpione – In base alle previsioni astrologiche di Branko, la tua vita di coppia procederà a gonfie vele grazie al supporto di Giove e alla spinta rigenerante di Plutone, che ti permetterà di trasmettere grande entusiasmo a chi ti sta accanto. Per i single il clima affettivo appare un po’ più tiepido, ma non mancheranno le sorprese. Nel lavoro devi spingere sull’acceleratore: è il momento di raccogliere i frutti del tuo impegno. Pianifica ogni dettaglio con la massima cura e impara a gestire la foga emotiva mantenendo i piedi per terra. Voto: 8

La settimana 7-13 settembre secondo Branko: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’oroscopo di Branko ti riserva una settimana da incorniciare sul fronte sentimentale. Se hai un partner, la tua creatività renderà la relazione travolgente. Se sei single, il grande incontro potrebbe essere finalmente arrivato. Con il favore di Saturno si parla persino di convivenze o matrimoni. Per il lavoro si apre una fase ideale per stringere accordi o fare squadra: condividi le decisioni con i tuoi soci ed evita di fare il battitore libero, perché l’unione farà davvero la tua forza. Voto: 9,5

Capricorno – Le previsioni astrologiche di Branko vedono una Venere deliziosa pronta a proteggere i tuoi sentimenti. Se vivi una storia d’amore ti aspetta un periodo incantevole, mentre se cerchi l’anima gemella guarda bene attorno a te: l’intesa perfetta è molto più vicina di quanto credi. Qualche spina arriva dal settore professionale, dove contrattempi e rallentamenti rischiano di farti perdere la pazienza. Non ti innervosire: mantieni il controllo e verrai ripagato. Voto: 7,5

Acquario – L’oroscopo di Branko richiama la tua attenzione: con il tuo temperamento passionale rischi di pretendere troppo da chi ti ama, sfinendo il partner. Cerca di essere più comprensivo. Da single, invece, saprai mietere vittime: una bella avventura potrebbe nascere all’improvviso, magari durante uno spostamento. Sul lavoro ci sarà da lottare contro qualche decisione dei superiori, ma non ti farai intimidire e, con l’aiuto di Saturno, riuscirai a volgere la situazione a tuo totale favore. Voto: 7

Pesci – Sul piano sentimentale, Giove regalerà ai single avventure molto stuzzicanti e porterà un pizzico di stravaganza anche nelle relazioni consolidate che cercano un po’ d’aria fresca. In molte coppie si farà strada il desiderio profondo di allargare la famiglia. Unico punto debole della settimana è il lavoro: la tentazione di bruciare le tappe senza valutare la concorrenza rischia di farti compiere passi falsi. Evita i colpi di testa dettati dall’eccessiva sicurezza. Voto: 6,5