La Vita in Diretta, nuova stagione dal 7 settembre con Alberto Matano: cosa cambia e cosa resta

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La Vita in Diretta è pronta a riaccendere i riflettori. Da lunedì 7 settembre 2026, alle 16.55 su Rai 1, Alberto Matano torna al timone del pomeriggio della rete ammiraglia con una nuova stagione che si annuncia intensa, ricca di storie e segnata da un cambiamento importante dietro le quinte.

Dopo la pausa estiva, il programma riparte con la sua formula consolidata, ma con una squadra in parte rinnovata e con un possibile nuovo capitolo professionale per il suo conduttore.

A questo punto è inevitabile chiedersi: quando parte La Vita in Diretta? Quali novità troverà il pubblico? E quale futuro attende Matano anche in prima serata?

Quando parte La Vita in Diretta 2026/2027?

La nuova stagione di La Vita in Diretta parte ufficialmente lunedì 7 settembre 2026, confermando la collocazione storica del programma nel pomeriggio di Rai 1. Matano torna in onda dal lunedì al venerdì con un racconto quotidiano che intreccia informazione, attualità, cronaca e testimonianze, mantenendo quel legame diretto con il pubblico che negli anni ha reso il format uno dei pilastri della programmazione della rete.

Il conto alla rovescia è terminato: la stagione 2026/2027 si apre con l’obiettivo di accompagnare gli spettatori lungo tutto l’anno televisivo, seguendo i fatti del giorno e le storie che attraversano il Paese.

Le novità della nuova edizione: una squadra rinnovata dietro le quinte

La formula editoriale di La Vita in Diretta resterà quella che il pubblico conosce: collegamenti in diretta, inviati sul territorio, ospiti, testimonianze e approfondimenti sui principali fatti della giornata. Ma il ritorno in studio avrà un sapore diverso. La scorsa stagione si è chiusa con un momento storico: l’addio di 18 giornalisti e collaboratori, molti dei quali hanno vinto il concorso interno Rai e si apprestano a lavorare nelle sedi regionali. Tra i saluti più emozionanti c’è stato quello di Barbara Di Palma, inviata simbolo del programma, destinata alla Rai di Torino dopo 24 anni di lavoro. Una vera rivoluzione dietro le quinte che costringe Matano a ripartire con una squadra in parte nuova, pronta a costruire un racconto aggiornato, dinamico e ancora più vicino alle persone.

Matano ha commentato il ritorno con parole che riassumono perfettamente lo spirito della nuova edizione: «Ripartiamo con l’entusiasmo di sempre e con la voglia di essere accanto al pubblico, raccontando quello che accade nel nostro Paese e nel mondo». La promessa è quella di una stagione ricca di storie, approfondimenti e grandi temi di attualità.

Matano verso una nuova sfida: la possibile promozione a Ballando con le Stelle

La stagione 2026/2027 potrebbe segnare un passaggio importante anche per Alberto Matano. Le indiscrezioni che circolano da settimane parlano di una possibile promozione a Ballando con le Stelle, dove il conduttore potrebbe entrare direttamente nella giuria, prendendo il posto lasciato libero da Fabio Canino. Per anni Matano ha ricoperto il ruolo di “custode del tesoretto”, una presenza fissa a bordo pista che ha contribuito a definire il ritmo del programma.

Ora, però, potrebbe sedersi al tavolo dei giudici accanto a Carolyn Smith e agli altri membri del panel. Si tratterebbe di un salto di qualità significativo, che confermerebbe la centralità di Matano nel mondo Rai e la fiducia della rete nel suo ruolo di narratore, mediatore e volto istituzionale. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione, ma il suo nome è quello più forte tra quelli circolati nelle ultime settimane.