Sport Manfredonia
La maledizione della prima di campionato: il Gladiator batte il Manfredonia
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La maledizione della prima di campionato: il Gladiator batte il Manfredonia
SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Manfredonia continua la tradizione funesta e perde, anche nel campionato 2026/27, la prima di campionato a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator.
Padroni di casa che passano in vantaggio nel primo tempo con Santoro al 34′ che batte Fajt con un destro all’angolo, ma Santarpia trova il pari al 40′, che ribadisce in rete una corta respinta di Marino dopo una punizione di Sainz-Maza.
Nella ripresa gara equilibrata, il Donia colpisce anche una trasferta ancora con Santarpia, ma a 10′ dal termine, sugli sviluppi di un corner, è Cassandro a spedire in rete il definitivo 2-1 per i nerazzurri.