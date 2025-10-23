[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Orsara di Puglia, la Mappa “Galattica” delle opportunità costruita dai giovani per far crescere la comunità



Il progetto è promosso dal Comune e favorisce la partecipazione attiva dei ragazzi

I giovani di Orsara di Puglia scommettono sul loro territorio. E lo fanno portando idee, proposte, entusiasmo finalizzate a creare opportunità di sviluppo e di lavoro. Per questo, ieri si sono incontrati per costruire la mappa delle opportunità, partendo dall’importanza di effettuare un cambio di prospettiva, passando dal racconto della mancanza a quello della possibilità. Il momento partecipato è stato animato dalla Regione Puglia nel corso dell’incontro “Dal Territorio alle Idee”, svoltosi spazi della Community Library, nell’ambito del progetto “Galattica Orsara”, promosso dal Comune di Orsara di Puglia in qualità di ente capofila e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining.

«I ragazzi hanno analizzato la mappa delle opportunità del territorio con l’esperta della Regione Puglia a partire da ciò che è già presente nel territorio – racconta Michela Del Priore, referente operativa del nodo Galattica di Orsara di Puglia. Hanno scritto un potenziale progetto da presentare sempre in Regione, quando sarà pubblicato l’avviso, per ottenere un finanziamento e vedere realizzata la loro proposta. Potranno partecipare anche come gruppo informale, l’importante è che sia composto da cinque ragazzi. Hanno elaborato una serie di idee da proporre con la voglia di generare un processo trasformativo nella propria comunità». L’impatto positivo che il progetto sta avendo sul territorio è anche rilevato dal fatto che nella giornata di oggi si svolgerà a livello regionale un momento di formazione per giovani volontari del Servizio Civile Regionale all’interno della rete Galattica – Rete Giovani Puglia e su 92 Nodi attivi sono stati individuati sei progetti, tra cui quello di “Galattica Orsara”.

Orsara di Puglia, infatti, fa parte dei Nodi di “Galattica – Rete Giovani Puglia”, un’iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

Per saperne di più su “Galattica Orsara”: 351.2451333 – galattica.orsara@gmail.com