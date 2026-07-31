Oroscopo Paolo Fox di agosto 2026 per la seconda sestina: mese di recupero per la Bilancia

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di agosto, per i nativi della Bilancia si prospetta una ripartenza sul lavoro oltre a un recupero dell’armonia in amore (soprattutto a metà mese) e della forma fisica, pur dovendo concedersi del riposo per gestire lo stress.

Per i nati sotto il segno dello Scorpione la parola d’ordine in ambito professionale e finanziario è prudenza, per cui si consiglia di temporeggiare e staccare la spina per ricaricarsi. Nelle relazioni occorrono trasparenza e calma per superare le tensioni legate a questioni pratiche.

Per i Pesci l’invito è quello di rallentare i ritmi lavorativi pur sfruttando la carica emotiva di metà mese per fare incontri utili. Anche in amore e per il benessere generale viene suggerito di puntare sulla sincerità, sul dialogo e su una pausa rilassante per recuperare le forze.

Previsioni astrali di Paolo Fox del mese di agosto: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Nel lavoro si intravedono finalmente i primi segnali di ripartenza dopo mesi altalenanti. Il tuo obiettivo era cambiare aria o progetto, e ora, grazie al buon aspetto di Mercurio dal 10 al 25 agosto, arrivano le risposte e i contatti che aspettavi. Se ti occupi di servizi, accoglienza o turismo, questo è il momento ideale per monetizzare o stringere accordi vantaggiosi. In mezzo al mese le decisioni si fanno importanti: se gestisci un’attività, saprai circondarti di collaboratori e soci più validi dopo le selezioni del passato. Dal giorno 11 Marte porta un pizzico di nervosismo, ma ti regala anche il carattere necessario per importi.

In amore ritrovi l’armonia dal 6 agosto con l’ingresso di Venere nel segno, spazzando via le incertezze dei primi giorni del mese. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la finestra che va dal 10 al 23 agosto è d’oro per consolidare la coppia, decidere per una convivenza o parlare di famiglia. Se hai qualcuno nel mirino, approfitta del 16 e 17 agosto – con la Luna a favore – per farti avanti.

La forma fisica è in ripresa, anche se ti trascini un po’ di stanchezza emotiva legata a delusioni recenti: evita di accumulare rancore. Attenzione alla seconda metà del mese (specie il 20 agosto), quando la distrazione e il nervosismo potrebbero farti sentire spossato. Regalati una pausa relax, un massaggio o una giornata in mezzo alla natura per fare il pieno di energia.

Scorpione – In ambito professionale devi agire con la massima prudenza e strategia. Ci sono cambiamenti nell’aria e potresti avere dubbi su rinnovi o contratti in scadenza. Se ti muovi in contesti precari o stagionali, ti trovi a un bivio: anziché farti il sangue amaro, ti conviene temporeggiare e incanalare la frustrazione in idee creative. Con Mercurio contrario dal 9 al 25 agosto dovrai fare attenzione alle spese e agli investimenti; il budget per le vacanze potrebbe essere ridotto, ma una pausa ti servirà comunque per staccare la spina e arrivare a settembre con la carica giusta.

Nelle relazioni serve trasparenza. Con la spinta un po’ critica di Giove, le coppie già in crisi da tempo potrebbero valutare una pausa, mentre chi si ama davvero dovrà evitare di trascinare le tensioni pratiche o d’incasso all’interno della vita di coppia. Stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, organizzare un Ferragosto tranquillo ti aiuterà a ritrovare intesa con il partner. Se hai in ballo questioni di casa o affitti, verifica bene la copertura economica. Le giornate dell’11, 12, 25 e 26 richiedono molta cautela nei rapporti.

Per il benessere la regola d’oro è non farsi schiacciare dall’ansia per i soldi o il lavoro. Tra il 10 e il 16 agosto stacca la spina e mettiti al primo posto: riposare è l’unica ricetta per recuperare le forze.

Paolo Fox e l’oroscopo del mese di agosto: Sagittario e Capricorno

Sagittario – Se guardi al tuo futuro professionale, le previsioni astrologiche di Paolo Fox parlano chiaro: con Saturno e Giove dalla tua parte, hai una strada spianata per rilanciare la tua immagine già da settembre. Nettuno stuzzica le tue ambizioni e ti spinge a sognare in grande. Senti un forte bisogno di rivoluzionare tutto? È colpa dell’opposizione di Urano: se sei tra i più giovani, potresti persino valutare di cambiare città o Paese per un nuovo progetto. Le esplorazioni, anche mentali, sono il tuo pane quotidiano e oggi diventano occasioni d’oro. Agosto è un mese frenetico, con ottime opportunità tra il 10 e il 25, soprattutto se lavori nella creatività o nei contatti. Segnati l’11 e il 12 per risposte importanti, e il 20-21 per agire. A fine mese avvertirai un fisiologico calo di energia e qualche spesa di troppo, ma nulla di grave.

In amore, se hai una storia solida, ti ritroverai a parlare di convivenza o matrimonio. Dal 6 agosto Venere torna a darti una mano, riaccendendo la voglia di amarti e regalando confronti costruttivi. Se invece trascini un rapporto stanco, potresti finalmente decidere di voltare pagina: ci sono nuove conoscenze ad attenderti e molta voglia di uscire dalla solita routine. Se ti trovi a dover scegliere tra due persone, questo è il mese decisivo. Venerdì 21 e sabato 22, con la Luna nel segno, segui l’istinto e lasciati andare alla passione. Solo verso il 28 potrebbe riaffiorare qualche dubbio su relazioni stanche: analizza ciò che provi con calma senza agire d’impulso.

Sul fronte del benessere, dal 9 agosto Mercurio ti protegge e Giove sostiene la tua crescita. Visto il ritmo serrato, devi imparare a dosare le forze. Se devi consultare uno specialista o iniziare un percorso di benessere, punta sui giorni 11, 12 o 21. Dal 23 al 31 (e specialmente il 28 e 29) la stanchezza si farà sentire: niente panico, è solo la pigrizia da rientro dalle vacanze.

Capricorno – In ambito lavorativo, Il cielo si schiarisce e finalmente avverti una bella sensazione di leggerezza. Molti ostacoli del passato si stanno sciogliendo. Saturno ha cambiato le carte in tavola e ti ritrovi con un team o dei collaboratori diversi rispetto a qualche mese fa: accogli il cambiamento per creare nuove strategie. Il 13 e il 14 avrai intuizioni brillanti, mentre dal 23 il Sole in trigono ti regalerà una carica pazzesca. Lunedì 24 potrebbe arrivarti una notizia chiave. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, agosto non ammette mezze misure: se osi e investi su te stesso, raccoglierai grandi risultati.

In amore, la vera sorpresa del mese riguarda la sfera intima. La passione, spinta in secondo piano dal lavoro, reclama il suo spazio. Ora tocca a te riaccendere la fiamma. Il 16 mantieni la calma e dialoga; il 18 e 19 saranno invece perfetti per aprirti e ascoltare il partner. Dal 25 Mercurio ti aiuta a trovare le parole giuste per chiarirti o fare colpo. Se sei single, aspettati flirt leggeri e stuzzicanti. Venere è un po’ nervosa, quindi evita dichiarazioni troppo solenni: goditi l’attimo e gioca con la seduzione.

Sul fronte del benessere, senti che stai finalmente recuperando le energie. Ogni gesto d’attenzione verso te stesso, come un consulto medico o una bella passeggiata rilassante, avrà un grande valore. Venerdì 28 e sabato 29 ti sentirai in perfetta forma: regalati del tempo di qualità per ricaricare le batterie.

Astrologia dedicata al mese di agosto: Acquario e Pesci

Acquario – In ambito lavorativo, preparati a un mese di grandi trasformazioni. Giove in opposizione scompiglia i piani e ti spinge a mettere in discussione quello che non ti soddisfa più. Ti darà fastidio solo se qualcuno non risponderà alle tue proposte. Con il sostegno di Saturno, Urano e Nettuno, i tuoi sogni nel cassetto possono finalmente diventare realtà, anche se con un po’ di fatica. Attento alle spese tra il 9 e il 25: Mercurio ti chiede di rivedere il bilancio economico. L’11 e il 12 stacca la spina e non agitarti. Il mese si chiuderà comunque bene, con ottime risposte il 26 e 27.

In amore, è il momento di lasciarsi andare. Agosto ti regala voglia di emozioni autentiche e persino qualche trasgressione. Se sei single, frequenta posti affollati: dal 6 Venere torna a darti man forte, rendendo il weekend del 15-16 e il giorno 22 ad alta carica sensuale. Se sei in una storia di lunga data, metti da parte gelosia e vecchi rancori (specie se ci sono stati attriti a fine giugno). Domenica 30 sarà perfetta per un chiarimento profondo.

Sul fronte del benessere, tra il 10 e il 16 evita di tirare troppo la corda dal punto di vista fisico. A fine mese molte tensioni planetarie si allontaneranno: concediti pause rigeneranti per ritrovare la sintonia con te stesso.

Pesci – In ambito lavorativo, il messaggio delle stelle per te è chiaro: impara a rallentare. Urano ti spinge a rivedere le tue priorità, dimostrando che ridurre la pressione non significa fallire, ma rispetta le tue esigenze. L’inizio di agosto sarà un po’ spigoloso (in particolare l’1 e il 2), ma dall’11 Marte ti regalerà una grandissima carica emotiva. Attorno al 18 farai incontri utili per impostare il lavoro da settembre. Massima attenzione al bilancio economico e ai litigi con i colleghi tra il 24 e il 31.

In amore, Venere smette di fare i capricci e ti aiuta a ritrovare la serenità. Il 9 sarà la giornata giusta per riaprire un dialogo interrotto. Se sei single, il 18 e il 19 avrai ottime possibilità di fare incontri fortuiti e stimolanti. Se la tua relazione traballa, un confronto sincero vi aiuterà a capire da che parte andare. Dal 25 in poi, punta tutto sulla trasparenza per spazzare via dubbi e malintesi.

Sul fronte del benessere, dal 10 al 23 la regola d’oro è staccare la spina e pensare solo a divertirti. L’ultima settimana del mese vedrà l’opposizione di Sole e Mercurio: accusa la stanchezza senza sensi di colpa e prenditi il tempo per riposare.