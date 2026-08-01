Helena Prestes dice basta: tirato in mezzo Javier Martinez

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha sorpreso i fans in queste ultime ore quando ha deciso di fare una diretta su Tiktok che è stata seguita da oltre 4 mila utenti. In questo frangente, la donna si è resa protagonista di uno sfogo nei confronti dei tanti fans che la seguono. Helena Prestes ha dichiarato in questo modo: “Grazie a voi, sempre. Supportatemi per come sono, e per come sono sempre stata, non solo per la coppia“ La modella brasiliana ha voluto prendere le distanze da chi la considera solo come fidanzata di Javier Martinez. Le parole della donna hanno scatenato diverse reazioni: c’è chi l’ha difesa e chi l’ha criticata come questo utente che su Facebook ha scritto: “Un pensiero un po’ egoista”

Helena Prestes prende le distanze da coloro che la considerano solo come fidanzata di Javier Martinez

La modella brasiliana ha preso le distanze da coloro che la considerano solo in funzione di coppia. La donna ha voluto rimarcare la propria persona con progetti e interessi diversi rispetto a quelli del compagno conosciuto al Grande fratello. Sempre nelle ultime ore, la donna si è dissociata dal fandom di coppia, mettendo un like ad un commento di un utente su Tiktok che sosteneva che aveva fatto bene a non fare più contenuti con Javier Martinez. Da alcuni mesi, gli Helevier hanno deciso di attuare una nuova strategia. Entrambi non si mostrano più insieme sui social forse per cercare di salvaguardare la loro storia dalle malelingue in circolazione.

Helena Prestes e Javier Martinez – Foto: Instagram