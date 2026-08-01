Un viaggio alle origini della nostra storia vi aspetta al Museo di Manfredonia. Domenica ingresso gratuito

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🌾 Un viaggio alle origini della nostra storia vi aspetta al Museo di Manfredonia.

Domani è ingresso gratuito! Approfitta per conoscere tante curiosità sul nostro passato. Nella sala dedicata al Neolitico ad esempio puoi ripercorrere le tappe fondamentali che hanno cambiato la vita dell’uomo circa 8.000 anni fa, con l’ introduzione dell’ agricoltura, l’ allevamento, la ceramica e la nascita dei primi villaggi stabili.

Scansiona i QRcode lungo il percorso e ascolta le storie.

Ti aspettiamo dalle 14.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)