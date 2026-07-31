Oroscopo di Paolo Fox del mese di agosto, prima sestina: opportunità e conferme per l’Ariete

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di agosto, i nativi dell’Ariete vivranno una fase di forza e opportunità professionali pur dovendo gestire qualche discussione con tatto, mentre in amore cercheranno conferme e stabilità nonostante qualche baruffa passeggera. Nel benessere, dovranno dosare le energie a ridosso di Ferragosto.

I nati sotto il segno del Toro saranno chiamati a riorganizzare con prudenza le proprie finanze e a gestire tensioni sul lavoro fino a fine mese, trovando però rifugio in un amore solido e in una vita sociale frizzante. Avranno tuttavia un forte bisogno di staccare la spina per recuperare lo stress.

I Gemelli sentiranno una spinta liberatoria che li porterà a reinventarsi sul lavoro e a rilanciare la propria carriera, mentre nei sentimenti si lasceranno alle spalle il passato per accogliere grandi passioni e progetti di coppia solidi, ricordandosi solo di rallentare i ritmi nei giorni di maggiore stanchezza.

Il mese di agosto secondo l’oroscopo di Paolo Fox: Ariete e Toro

Ariete – Sul piano professionale sei protagonista di una nuova fase iniziata già a luglio. Dall’11 in poi, la parola d’ordine è mantenere saldamente il timone: non perdere il controllo. Le opportunità non mancano, ma il 17 evita di sprecare energie in discussioni inutili che puoi gestire con tatto e diplomazia. Se lavori anche a Ferragosto, fai attenzione a potenziali polemiche su turni o ruoli sgraditi. Mantieni la calma: a fine mese il clima si alleggerisce e molte questioni si risolvono al meglio. I favori di Giove e Saturno consolidano la tua posizione, Urano ti apre a nuove e stimolanti prospettive, mentre Nettuno ti spinge a sognare in grande per realizzare progetti finora solo immaginati.

In amore, cerchi maggiori certezze affettive. Domenica 9 agosto potrebbe rivelarsi delicata se trascini dubbi in una storia di lunga data. Con l’ingresso di Marte dall’11, l’atmosfera si fa più calda e polemica: affronta le piccole baruffe con la ragione ed evita di far parlare l’orgoglio. Anche se Giove e Saturno proteggono il tuo legame, restano alcuni punti da chiarire. Se sei single, ti attende un mese di conoscenze leggere e “part-time”, piacevoli ma probabilmente passeggere. I fine settimana mettono alla prova i sentimenti con qualche incomprensione dovuta alla distanza, ma il chiarimento porterà a una riconciliazione ancora più dolce. L’oroscopo di Paolo Fox indica un cielo estivo ottimo per chi pianifica passi importanti come una convivenza o un matrimonio, oltre a sbloccare questioni legali o burocratiche.

Sul fronte del benessere, serve prudenza a ridosso di Ferragosto: Marte in posizione critica ti rende nervoso e agitato. Le giornate del 23 e 24 saranno fisicamente e mentalmente impegnative. Non adirarti per piccolezze e scarica la tensione dedicandoti alle tue passioni. Una buona alimentazione e un po’ di riposo ti aiuteranno a superare i momenti più stressanti senza scossoni.

Toro – In ambito lavorativo, la pressione di Giove, Mercurio (dal 9 al 25) e del Sole (fino al 23) ti impone di rivedere la gestione delle tue finanze. Non si tratta di uscite di scena definitive, ma della necessità di affrontare i problemi con chiarezza e determinazione. Se hai un’attività aperta, potresti sentire il bisogno di esplorare nuovi settori per recuperare eventuali perdite passate: cambiare prospettiva può rivelarsi una mossa vincente. Monitora le uscite tra il 9 e il 25, periodo in cui potrebbero sorgere discussioni con i superiori, ipotesi di trasferimento, cambi di gestione o di ruolo. La situazione si sblocca nettamente dal 23 al 31, quando i pianeti tornano a sostenere le tue azioni.

Per fortuna le stelle dei sentimenti restano solide e l’affetto del partner farà da scudo contro le tensioni lavorative. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox confermano che l’estate favorisce gli incontri occasionali, le avventure leggere e senza impegno, ideali per ridarti spensieratezza. Sii sincero e trasparente: spazzare via l’ambiguità ti regalerà emozioni autentiche. A Ferragosto avrai eccellenti occasioni per socializzare o ricucire uno strappo. Spazio alla passione, ma attenzione se ti trascini un’insoddisfazione di coppia: la tentazione di trasgredire sarà forte, specialmente attorno al 12, quando rischieresti di farti scoprire!

Sul fronte del benessere, agosto ti chiede a gran voce di staccare la spina per recuperare lo stress accumulato nei mesi scorsi. Evita di sovraccaricarti di impegni nelle giornate più critiche dell’11, 12, 13, 18 e 19: concediti del meritato relax per ricaricare le pile. Verso fine mese ritroverai la lucidità per superare ogni ansia.

Previsioni astrologiche del mese di agosto su amore, lavoro e benessere: Gemelli e Cancro

Gemelli – C’è un’energia decisamente liberatoria nel tuo agosto lavorativo: senti il desiderio viscerale di scuoterti di dosso l’immobilismo passato. Vuoi affermare il tuo valore, fissare paletti e persino lanciare ultimatum: o ti riconoscono quanto meriti, oppure cambierai strada. Il sostegno di Giove, Saturno e Urano stuzzica la tua capacità di reinventarti, permettendoti di chiudere collaborazioni stanche per aprirti a progetti più flessibili e stimolanti. Se operi nel commercio o nel turismo il vento spinge a tuo favore. Unico avvertimento: evita di forzare i tempi nella firma di contratti tra il 26 e il 31; ascolta l’intuito e non strafare.

In amore, dopo il 6 il cielo ti risarcisce ampiamente dei bocconi amari ingoiati a luglio. È il momento di buttarti alle spalle vecchie ferite, tradimenti o delusioni, smettendo di colpevolizzarti per il passato. Sentirai una forte carica di passionalità e la voglia di metterti in gioco per costruire qualcosa di solido con il partner: una convivenza, un figlio, il matrimonio o una casa insieme. Con Venere a favore dal 6, l’oroscopo di Paolo Fox segnala nel weekend del 15 e 16 agosto un picco di intense emozioni e la possibilità di fare scelte importanti.

Sul fronte del benessere, agosto richiede attenzione anche per il tuo equilibrio mentale. Regalati una pausa per riordinare le idee e ritrovare la serenità. Attorno al 12 vivrai giorni di grande vitalità, mentre a fine mese avvertirai il bisogno fisiologico di rallentare e riflettere. Procedi con cautela il 28 e 29.

Cancro – In ambito lavorativo, I cambiamenti principali si sono già compiuti e chi doveva avere risposte le ha avute. Resta comunque margine per proporre nuove idee entro il 9 agosto, grazie a Mercurio attivo nel segno. La presenza dissonante di Saturno potrebbe però riproporre vecchi attriti con l’ambiente circostante, facendoti sentire poco supportato o deluso da promesse non mantenute. Se sei un libero professionista, sfrutta questo transito per fare selezione e tagliare gli sprechi di energia. Se invece hai un contratto precario o part-time la tensione aumenta, ma niente paura: i progetti davvero importanti non subiranno blocchi.

In amore, non lasciare che le preoccupazioni pratiche soffochino i sentimenti. Con l’arrivo di Marte l’11 agosto, il mese si fa perfetto per chi cerca storie disimpegnate e avventure estive, in particolare nelle giornate del 18 e 19. Per le coppie storiche il clima rischia invece di rimanere rigido a causa di risentimenti mai del tutto superati: attenzione alle parole di troppo o all’ingerenza di terzi attorno al 24. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, molti nati nel segno potrebbero rifugiarsi in un distacco emotivo o fisico per evitare discussioni (specie con Bilancia, Ariete o Capricorno). Tuttavia, la passione si riaccende: se la coppia non soddisfa le tue esigenze, potresti iniziare a guardarti attorno.

Sul fronte del benessere, hai un forte bisogno di staccare la spina e alleggerire i pensieri. Mercurio a inizio mese ti regala intuizioni pratiche e una buona carica di energia, ideale per affrontare i problemi residui. Monitora le energie durante le domeniche del 16, 23 e 30, che potrebbero rivelarsi particolarmente nervose.

Paolo Fox e l’oroscopo di agosto 2026: Leone e Vergine

Leone – Sul lavoro ti attende una fase decisamente dinamica: la spinta favorevole di Saturno e Giove ti apre porte importanti e ti porta a toccare il picco delle opportunità entro la fine di agosto. Vivi un momento di svolta, perfetto per chiudere la stagione estiva e gettarsi a capofitto in nuovi progetti, forte del fatto che non hai pianeti contro a frenarti. Con l’ingresso positivo di Mercurio dal 9 al 25 agosto, l’energia non ti mancherà; anche se per molti questo è tempo di riposo, tu ti stai già portando avanti con i preparativi in vista di un settembre impegnativo. L’oroscopo di Paolo Fox sorride in particolare a chi lavora nel turismo, campo in cui le idee scorrono senza intralci, ma anche a chi punta a chiudere un’attività poco redditizia o a vendere dei beni. Segnati sul calendario le date dell’11, 12, 20 e 21 agosto: sono perfette per far valere le tue ragioni o far avanzare richieste e ricorsi.

In amore senti il cuore battere a mille. È ovvio che restando a casa non otterrai molto, ma la tua natura coraggiosa e combattiva non ti fa di certo rimanere a guardare: hai una gran voglia di affetto e sarai tu a pilotare gli eventi. È un momento eccezionale per chi pianifica passi importanti come convivenze, matrimoni o un figlio, ma anche per i cuori solitari in cerca di una passione travolgente. Il consiglio è farti vedere in giro e magari concederti una vacanza dove fare nuovi incontri. La parte centrale del mese è il top: attorno a Ferragosto potresti renderti conto che una storia nata per gioco è diventata davvero importante. Evita solo le polemiche e circondati di persone positive.

Per la salute il cielo torna finalmente a splendere e non c’è alcun astro a darti fastidio. Fai solo attenzione al desiderio di volere “tutto e subito”: ci vuole comunque un pizzico di pragmatismo. Questo periodo aiuta chi deve seguire una dieta o vuole lasciarsi alle spalle un problema di salute passato.

Vergine – Nel lavoro serve una svolta: la concorrenza è spietata e l’ambiente corre veloce, quindi ti conviene abbandonare i progetti che non fruttano più per concentrarti su idee davvero innovative. Rimanere ancorato a ciò che non funziona ti toglie solo motivazione. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti invitano a cambiare strategia; la concentrazione migliore arriverà nella seconda metà del mese, quando ti libererai dell’opposizione di Marte. È tempo di aggiustare il tiro, persino a costo di chiudere un contratto a scapito di una penale pur di trovare risorse fresche. Se l’aspetto economico ti ha deluso di recente, hai bisogno di nuovi stimoli. Ottimi i giorni dal 24 al 28 agosto, quando il Sole e Mercurio entreranno nel tuo segno.

Sul fronte dei sentimenti la parola d’ordine è dialogo. Se hai lasciato dei discorsi in sospeso o vivi una fase fredda da maggio, agosto è il mese giusto per riallacciare quella complicità perduta. Per chi è single ci sono buone occasioni con persone conosciute da poco: la giornata di venerdì 14, con la Luna nel segno, ti offre una spinta speciale per buttarti, superando la solita timidezza. Da domenica 23, con il Sole che inizia il suo transito da te, ritrovi ancora più grinta.

Per il benessere la settimana finale di agosto ti regala la ripresa migliore. Pratiche come lo yoga, la meditazione o semplicemente dedicare del tempo ai tuoi hobby (senza l’ansia della prestazione) ti aiuteranno a scaricare lo stress. Aprirti e parlare di ciò che ti preoccupa con chi ti vuole bene ti farà sentire subito più leggero.