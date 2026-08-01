Helena Prestes e quel like che fa infuriare i fans: l’accaduto

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Helena Prestes ha ottenuto grande successo partecipando a diversi programmi in Italia tra cui il Grande fratello, Pechino Express, l’Isola dei famosi e The fifty. Nel corso di questi mesi, la modella brasiliana è stata spesso ospite di alcuni programmi televisivi da sola e in coppia con Javier Martinez, il fidanzato conosciuto nella casa più spiata d’Italia. In queste ore, però, la donna ha fatto infuriare i suoi fans a causa di un like messo ad un commento. Tutto è iniziato quando un utente ha scritto il seguente messaggio sotto un video pubblicato dalla donna su Tiktok: “Il miglior contenuto di Helena Prestes è da sola per fortuna non sta più dando da mangiare alla ship” Parole che hanno suscitato la reazione dell’ex gieffina che ha messo un mi piace.

Helena Prestes prende le distanze dal fandom di coppia: scatta la polemica

Il mi piace della 36enne di San Paolo al commento dove sembra prendere le distanze dal fandom di coppia che l’ha supportata durante e dopo l’esperienza al Grande fratello ha scatenato le ire dei fans. Un’ utente in particolare è apparsa parecchio risentita nei confronti di Helena Prestes, tanto da scriverle il seguente messaggio su X: “E comunque direi che sono le fan di coppia ad aver dato da mangiare alla sua stessa nave..e ora le danno fastidio…che bella questa nuova strategia lavorativa..”. Com’è ben noto, la donna ha ridotto al minimo i contenuti insieme a Javier Martinez: una strategia concordata con l’agenzia oppure la voglia di vivere la sua storia col pallavolista in totale riservatezza. Fatto sta, che l’atteggiamento della brasiliana ha scatenato non poche polemiche.

La polizia dei like nn vede nemmeno questi ? O ha l'algoritmo selettivo pure coi like? E cmq direi che sono le fan di coppia ad aver dato da mangiare alla sua stessa nave..e ora le danno fastidio…che bella questa nuova strategia lavorativa.. https://t.co/5v6rDzyCN3 — Paola Facheris (@FacherisPa87375) August 1, 2026