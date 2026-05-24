Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 25 al 31 maggio su amore, vita di coppia e single: Venere complice del Toro

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 25 al 31 maggio, i nati sotto il segno del Toro con il cuore libero dovrebbero guardarsi intorno anche sul lavoro, mentre le coppie ritroveranno la solidità e la complicità grazie a Venere, superando le distrazioni professionali.

Per i Gemelli single sono previsti giorni molto stimolanti e possibili colpi di fulmine, mentre chi è in coppia rimetterà l’amore al centro, ma dovrà pretendere la giusta reciprocità dal partner.

Infine, i nati nel segno del Cancro che sono single potrebbero fare incontri intriganti o vivere ritorni di fiamma nel weekend, mentre le coppie supereranno il recente nervosismo per ritrovare un dialogo sincero e un’ottima intesa.

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – Se sei single, questo è il tuo momento per fermarti a riflettere. Gli incontri stimolanti e le scintille di pura attrazione non ti mancano di certo, ma non hai alcuna intenzione di accontentarti di una storia seria tanto per fare: sai esattamente cosa meriti e non scendi a compromessi. Se invece hai un partner, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la parola d’ordine è prudenza, specialmente tra martedì e mercoledì. Sfrutta queste giornate per affrontare con calma i vecchi nodi irrisolti: molto meglio un chiarimento pacifico oggi che un’esplosione di tensioni domani.

Toro – Se hai il cuore libero, l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di guardarti intorno: i nuovi incontri possono nascere nei contesti più insoliti o direttamente sul posto di lavoro. C’è un forte desiderio di recuperare il tempo perduto e chi entra nella tua vita potrebbe giocarvi un ruolo chiave anche in futuro. Se hai una relazione, invece, anche se la mente è temporaneamente assorbita da scadenze e doveri professionali, l’amore torna finalmente a respirare grazie a una Venere complice. C’è voglia di concretezza e di costruire insieme qualcosa di solido.

Gemelli – Se sei single, sappi che gli incontri fatti nelle ultime settimane, nati sotto l’ottima stella di Venere, lasceranno il segno. L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di concentrarsi sui giorni centrali della settimana: saranno stimolanti e pieni di occasioni. Il colpo di fulmine è dietro l’angolo, ma attento a non disperdere le tue energie. Per le coppie, l’amore si prende finalmente il centro della scena. Senti crescere la voglia di condividere tutto con il partner, ma ricorda di pretendere reciprocità: evita di investire i tuoi sentimenti su chi non lo merita.

Cancro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Venere è pronta a bussare alla tua porta. Se sei single, occhi aperti soprattutto durante il fine settimana: sono in arrivo novità intriganti o colpi di fulmine per qualcuno che credevi di aver dimenticato. Il consiglio? Lasciati andare con fiducia, senza permettere ai vecchi timori di frenarti. Se vivi in coppia, dopo un periodo un po’ altalenante e nervoso, finalmente si respira aria di tregua. È il momento perfetto per ritrovare l’intesa e ricostruire un dialogo sincero, specialmente se il partner è dell’Ariete o del Capricorno.

Paolo Fox, oroscopo della settimana 25-31 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Se sei single, in questo momento la tua mente è quasi interamente assorbita dal lavoro e la stanchezza inizia a farsi sentire. Certo, le occasioni per fare nuovi incontri non mancano, ma probabilmente ti manca la serenità necessaria per costruire qualcosa di stabile. Magari preferisci vivere relazioni part-time, godendoti il momento senza troppe aspettative o passi affrettati. Se invece hai un partner, l’aria è decisamente frizzante: l’intesa c’è, ma risente di un cielo un po’ nervoso. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questi giorni sei particolarmente vulnerabile ai giudizi altrui; fai attenzione soprattutto se hai a che fare con i nati sotto il segno dell’Acquario o dello Scorpione.

Vergine – Se vieni da un lungo periodo di solitudine, continui a guardare alle novità amorose con una certa diffidenza. Al momento la tua testa è altrove e gli incontri recenti non ti danno alcun brivido. Ma sei sicuro che il problema siano gli altri, o sei proprio tu che stai alzando un muro? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Mercurio in aspetto contrario descrive una fase di forti incomprensioni e malintesi. Anche se fai coppia fissa, l’amore adesso finisce in secondo piano: hai troppi pensieri legati alla riorganizzazione pratica della tua vita. Esci da mesi decisamente faticosi, quindi ora la priorità assoluta è una sola: sforzarti di ritrovare un canale di comunicazione con il partner.

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se sei single senti crescere il bisogno di voltare pagina rispetto alle emozioni improvvisate. Ormai cerchi qualcosa di autentico, stabile e profondo: i flirt superficiali non ti bastano più e preferisci selezionare con cura chi fare entrare nella tua vita. Se hai una relazione d’amore, i transiti planetari si fanno critici. Potresti avvertire l’esigenza di un confronto sincero con il partner, utile a capire se questo legame rispecchia davvero i tuoi bisogni emotivi e personali.

Scorpione – Se sei single, si aprono prospettive decisamente interessanti: l’importante è che tu metta da parte diffidenze e timori. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, le occasioni per rimettersi in gioco stanno per decollare grazie a una Venere imminente e complice, ma molto dipenderà dalla tua voglia di lasciarti andare. Per quanto riguarda la vita di coppia, l’intesa si riaccende chiaramente e a partire da giugno le cose andranno persino meglio. Tra le mura domestiche rinasce una forte complicità, capace di spazzare via le recenti freddezze e fare spazio a una ritrovata passione.

La settimana 25-31 maggio secondo Paolo Fox: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se sei single, l’entusiasmo di certo non ti manca. Attento però a non salire troppo sulle nuvole: rischi di idealizzare qualcuno o una situazione, perdendo di vista la realtà dei fatti. Essere ottimisti è un pregio, ma l’oroscopo di Paolo Fox questa volta ti invita alla concretezza. Capitolo coppie: le ultime settimane sono state un po’ in salita. Piccole tensioni affettive bussano alla porta e non vanno ignorate. Se stai insieme a qualcuno da molto tempo, occhio ai vecchi dubbi che potrebbero tornare a galla.

Capricorno – Se sei single, in questo periodo tendi a isolarti e a mettere tutto il resto davanti ai sentimenti. Con Venere in aspetto agitato, è del tutto normale che tu faccia fatica a concentrarti sul cuore: non è il momento di forzare nuovi incontri o situazioni sentimentali. Se hai una relazione, cerchi soprattutto stabilità, comprensione e sicurezza, piuttosto che grandi slanci romantici. In questa fase la tua priorità è la praticità, e non hai proprio spazio per formalità o inutili smancerie.

Acquario – Se sei single, forse hai qualcuno nel mirino, ma è il momento di capire se stai giocando da solo o in coppia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti conviene girare al largo dalle situazioni poco chiare e da chi si fa desiderare troppo: spesso ci si rifugia in sogni impossibili solo per paura di rimettersi in gioco davvero. Se invece hai una relazione di coppia, la stabilità c’è, ma adesso serve un salto di qualità per il futuro. Nota dolente: le finanze. Parlare di budget e spese non è mai il massimo, ma tu e il tuo partner avete idee diverse ed è tempo di trovare un punto d’incontro.

Pesci – Se sei single e hai voglia di rimetterti in gioco, l’oroscopo di Paolo Fox annuncia ottime notizie: l’azione combinata di Giove e Venere risveglia il tuo romanticismo e ti spiana la strada. Intendiamoci, però: il destino non ti busserà alla porta con l’anima gemella impacchettata come un regalo. Per trovarla, devi uscire e guardarti intorno! Se invece hai già una relazione d’amore, la benevolenza di Venere mette i sentimenti al centro del tuo mondo. Senti il bisogno di aprirti di più, superare i malintesi e consolidare l’intesa con il partner. Per le storie solide, questo è il momento perfetto per iniziare a progettare in grande.