Oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre: la Bilancia cerca chiarezza ed equlibrio

Il mese di agosto sta per volgere al termine. Con esso si chiude la fase più intensa dell’estate, caratterizzata solitamente da riposo, ferie e relax. Settembre è considerato il mese della ripartenza e dei nuovi inizi. Le persone tendono ad avere molti progetti su questo mese sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista personale. E dunque in un’atmosfera di speranze ed aspettative gli oroscopi assumono ancora più valore.

L’esperto di previsioni astrologiche Paolo Fox prevede una fase di transizione per la Bilancia. I nati sotto il segno dello Scorpione, invece, avranno un mese con buoni presupposti e grande energia.

Oroscopo di Paolo Fox di settembre: la Bilancia prende le distanze da situazioni poco chiare

Settembre si aprirà con un desiderio di chiarezza per la Bilancia. I nati sotto questo segno avranno bisogno di stabilità, e per questo prenderanno le distanze da ciò che non gli appare cristallino. Sul lavoro non mancheranno proposte e situazioni interessanti. Non sarà un mese facile ma ci sarà modo di comprendere cosa conta davvero. In amore ci sarà bisogno di equilibrio, e i nati sotto questo segno faranno di tutto per cercarlo.

Oroscopo di Paolo Fox di settembre: lo Scorpione vivrà un momento di forza

Lo Scorpione potrà vivere un mese intenso e positivo. In primis potrà contare su una grande forza interiore. In particolare le prime due settimane si riveleranno particolarmente proficue, con ottime idee e propositi. Nella fine di settembre ci sarà un cielo ancora più favorevole, tanto che entro dicembre potrebbero verificarsi delle interessanti novità. In amore, tuttavia, potrebbero esserci dei dubbi o incertezze. Coloro che vivono una storia di lunga data, però, non devono temere, la stabilità della coppia non è a rischio. Non mancheranno i nuovi incontri per i single, ma solo a partire da metà mese.