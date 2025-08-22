Oroscopo di Paolo Fox del week-end: passione per la Vergine, stanchezza per la Bilancia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il week-end si avvicina e in tanti iniziano a chiedersi cosa potrebbe accedere nel corso dei due giorni finali della settimana. L’oroscopo aiuta a comprendere come potrebbero essere i prossimi giorni. L’esperto di previsioni astrologiche Paolo Fox anticipa ciò che potrebbe succedere ad alcuni segni zodiacali. In particolare prevede dei giorni all’insegna della passione per la Vergine. Ai nati sotto il segno della Bilancia, invece, attendono dei momenti in cui la stanchezza la farà da padrone.

Oroscopo di Paolo Fox del week-end: la Vergine è pronta a lasciarsi andare in amore

La fase finale della settimana vede un cielo particolarmente positivo per i nati sotto il segno della Vergine. Non mancherà il desiderio di lasciarsi andare in amore ed abbandonare le paure. Grazie a Venere tornerà la voglia di vivere le relazioni sentimentali pienamente. Saranno giorni passionali e coinvolgenti, in cui ci sarà la possibilità di ritrovare equilibrio e stabilità emotiva. I single non dovranno lasciarsi scappare la possibilità di dare vita a nuovi rapporti. Tuttavia bisognerà fare attenzione a non lasciarsi coinvolgere in inutili polemiche. Le incomprensioni potrebbero minare la serenità ritrovata. Previsto un buon recupero anche dal punto di vista della forma fisica. Coloro che si sentono ancora affaticati approfittino del week-end per riposare e ricaricarsi.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del week-end: la Bilancia ha bisogno di vicinanza emotiva

I nati sotto il segno della Bilancia vivranno un fine settimana complessivamente positivo. Tuttavia la stanchezza non tarderà a farsi sentire. Nello specifico non si tratterà solo di una stanchezza fisica, ma anche di un senso di logoramento generale. Le relazioni sociali non sembrano decollare, avvertendo l’influsso negativo. L’eccessiva sensibilità che contraddistingue questo segno conduce a farsi troppo carico anche dei problemi altrui, generando un senso di affaticamento. Sfruttare il week-end se in amore c’è un argomento importante da affrontare.