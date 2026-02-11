Oroscopo di Paolo Fox dell’11 febbraio: Pesci in crisi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dell’11 febbraio 2026, i Pesci vivono un forte stress a causa di un’amicizia storica che mette in crisi la loro serenità. I nativi della Vergine devono fare attenzione alle parole in famiglia e in amore per evitare tensioni. Infine, i nati sotto il segno dello Scorpione sono chiamati a gestire meglio le finanze, risolvere questioni legali e ignorare le provocazioni di Toro e Acquario.

Oroscopo di mercoledì 11 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Con una splendida Luna dalla tua parte, preparati a novità interessanti nella sfera privata e a qualche colpo di fortuna per le tue tasche. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti lasci finalmente alle spalle la spossatezza degli ultimi giorni: è il momento perfetto per pianificare la tua riscossa e riprenderti ciò che meriti.

Toro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento di tirare i freni sulle spese: la prudenza nel portafoglio è d’obbligo. Non farti mettere i piedi in testa e tira fuori la grinta per farti rispettare. La buona notizia? Il cuore ricomincia a battere forte e i nuovi incontri sono dietro l’angolo.

Gemelli – Qualcosa scricchiola tra le mura domestiche e il nervosismo sale, ma non lasciare che la Luna storta ti rovini la giornata. Il consiglio è di scegliere la via del silenzio piuttosto che quella del conflitto. Anche se ora ti sembra tutto complicato, ricorda che i rimedi esistono e arriveranno presto.

Cancro – Oggi hai la vittoria in tasca: riuscirai a spuntarla in ogni confronto grazie a una marcia in più. Nonostante questo successo, però, un po’ di agitazione interiore ti tormenta. Cerca di mantenere la calma, specialmente se hai a che fare con i nati sotto il segno del Capricorno o dell’Ariete.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 11 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Ti aspetta una fase di grande risalita. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarai protagonista di un incontro decisamente stuzzicante. Se il tuo cuore è libero, tieni gli occhi aperti: sta per riaccendersi una scintilla, che sia una nuova conoscenza o un ritorno di fiamma inaspettato.

Vergine – In questo periodo potresti sentirti un po’ in bilico. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, faresti bene a pesare le parole, specialmente tra le mura domestiche: il rischio di battibecchi è alto. Anche l’amore non è al top, quindi cerca di non alimentare polemiche inutili se senti aria di crisi.

Bilancia – Giornata caratterizzata da una Luna favorevole che ti aiuterà a riportare l’armonia tra le mura domestiche. Se negli ultimi tempi c’è stata maretta in famiglia, ora il clima si rasserena. Tieni d’occhio il portafoglio perché le finanze richiedono prudenza, specialmente perché qualcuno a cui tieni molto potrebbe chiederti supporto o una presenza più costante.

Scorpione – Occhio al portafogli: ultimamente le entrate sembrano scivolarti tra le dita. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non puoi più rimandare quel nodo legale che ti trascini dietro; affrontalo subito. Cerca di mantenere la calma, anche se le provocazioni di Toro e Acquario metteranno a dura prova la tua pazienza.

Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 11 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo momento la tua priorità deve essere la calma. C’è qualche piccola ombra che oscura il tuo cielo sentimentale, ma con la giusta serenità saprai come uscirne. Fai solo un po’ di attenzione se hai a che fare con i nati sotto il segno dei Pesci o della Vergine: potrebbero nascere dei malintesi.

Capricorno – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in amore iniziano a spuntare le prime soddisfazioni, anche se restano dei nodi da sciogliere legati a vecchi malintesi. La parola d’ordine è prudenza: non alimentare polemiche inutili e tieni a bada l’istinto di scontrarti con chi ti circonda.

Acquario – È tempo di voltare pagina. In famiglia le questioni economiche hanno acceso troppi animi e il peso di un gennaio sottotono si fa ancora sentire. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ora devi rimboccarti le maniche e lasciarti alle spalle queste tensioni per ricostruire la tua serenità finanziaria.

Pesci – Stai attraversando una fase di forte stress emotivo a causa di una persona che conosci da una vita. Anche se è “solo” un amico, questo legame ti sta togliendo tranquillità, spingendoti a rimettere tutto in discussione.