Oroscopo di Paolo Fox del 10 febbraio: Bilancia, è l’ora del grande riscatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 10 febbraio 2026, i nativi della Bilancia si preparano a una fase di grande successo e riscatto, agendo con una ritrovata armonia tra cuore e mente. I nati sotto il segno del Capricorno riprendono in mano la gestione della propria vita, pur dovendo affrontare qualche preoccupazione legata agli affetti familiari. I Pesci attraversano una giornata sottotono a causa della Luna e sono invitati alla massima prudenza e a non sforzarsi troppo.

Oroscopo di martedì 10 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, con questa Luna splendida che vi sostiene non c’è ostacolo che tenga. È il momento perfetto per lasciarti alle spalle le vecchie tensioni e puntare in alto: negli affari e nella carriera la strada è in salita, ma nel senso buono. Finalmente avrai l’occasione giusta per far sentire la tua voce e far valere le tue idee.

Toro – Potresti avvertire un po’ di fastidio per alcune spese mal gestite o crediti che tardano ad arrivare. Non abbatterti, però: la vittoria che hai ottenuto poco tempo fa è la prova che vali. Ora volta pagina e canalizza le tue energie nella progettazione del tuo futuro professionale.

Gemelli – Oggi ti senti decisamente sottotono. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la tua lucidità sembra essere svanita nel nulla e, con la Luna che ti rema contro, la stanchezza busserà alla tua porta non appena calerà il sole. Muoviti con cautela.

Cancro – Sei pronto a voltare pagina? Nonostante qualche piccolo inciampo sentimentale che potrebbe averti teso i nervi, non troverai muri insuperabili sul tuo cammino. La grande notizia è il nuovo transito di Venere: da questo momento il pianeta si schiera dalla tua parte, promettendoti progressi interessanti e una marcia in più nel gestire i rapporti.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 10 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Finalmente la tua carriera riprende quota: senti un forte desiderio di ampliare la tua cerchia di contatti e stringere nuove alleanze. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per inaugurare progetti ambiziosi e lanciarti in sfide mai tentate prima.

Vergine – Di solito gestisci i soldi con estrema precisione, eppure le ultime settimane sono state un susseguirsi di piccoli “agguati” al tuo conto corrente. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti suggeriscono di fermarti un istante: ricalibra le priorità e tieni d’occhio i centesimi, perché la stabilità si recupera con un po’ di sana disciplina.

Bilancia – Preparati a una vera e propria scalata verso il successo! Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, stai vivendo una fase di progressi straordinari. Non è solo questione di fortuna: senti una ritrovata armonia che unisce cuore e mente, permettendoti di guardare al futuro con estrema lucidità. È il momento del tuo grande riscatto.

Scorpione – È il momento di cambiare marcia: trasforma la rabbia in pura dolcezza. Non lasciarti ossessionare dai sentimenti in questo momento; grazie a un Mercurio decisamente complice, il settore professionale è in fermento e le occasioni per emergere non si faranno attendere.

Previsioni astrologiche per la giornata di martedì 10 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo è il periodo ideale per ampliare i tuoi orizzonti: che si tratti di superare un esame o di pianificare una partenza, il vento soffia a tuo favore. Tuttavia, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce prudenza nei sentimenti. Non tolleri chi maschera la verità, quindi potresti sentire il bisogno di fare pulizia nelle tue relazioni e pretendere maggiore sincerità.

Capricorno – Finalmente sei tu a tenere il timone e decidere la rotta. Tuttavia, dovrai gestire qualche piccola tempesta emotiva o un po’ di apprensione per un pilastro della tua famiglia.

Acquario – In questo periodo faresti bene a non soffiare sul fuoco delle polemiche: evita di trasformare un semplice malinteso in un dramma insormontabile. Piuttosto, concentra le tue energie sulla sfera burocratica. È il momento di riprendere in mano quel contratto o quell’accordo che non ti convince del tutto; magari un confronto con il tuo commercialista ti aiuterà a fare chiarezza.

Pesci – La giornata potrebbe iniziare con il freno a mano tirato a causa di una Luna un po’ storta. Non pretendere troppo da te stesso: tra piccoli imprevisti e qualche calo di energia, la parola d’ordine di oggi deve essere “prudenza”. Prendi la giornata con filosofia.