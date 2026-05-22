Oroscopo di Paolo Fox del 22 maggio: i Gemelli ritrovano la serenità mentale

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 22 maggio, i Gemelli ritrovano finalmente la serenità mentale e l’energia perduta, registrando un ottimo recupero. I nativi della Vergine sono chiamati a prendere decisioni lavorative importanti tagliando i rami secchi, ma possono consolarsi con una bellissima complicità di coppia. I nati sotto il segno del Capricorno, infine, stanno vivendo un periodo di cambiamento che segna la fine di un vecchio percorso; per loro, l’avviso è di non avere fretta in amore, affrontando i rapporti con fermezza e sangue freddo.

Oroscopo di venerdì 22 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – Sole e Luna sono i tuoi migliori alleati. Questo cielo ti regala una straordinaria chiarezza di pensiero, lo strumento ideale per mettere a fuoco i tuoi obiettivi e ridisegnare il tuo futuro.

Toro – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, i mesi estivi saranno intensi e senza pause per chi ha un contratto a chiamata. Oggi, però, la priorità è ricaricare le batterie: accusa pure il colpo della fatica, ma non farti abbattere.

Gemelli – Finalmente ritrovi la tua serenità mentale. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo periodo ti regala un ottimo recupero, restituendoti tutta l’energia fisica ed emotiva che avevi perso.

Cancro – Finalmente le acque si calmano. L’oroscopo di Paolo Fox ti promette una ritrovata stabilità che ti farà stare meglio, restituendoti quella sicurezza interiore necessaria per gestire al meglio ogni tua mossa.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 22 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Stai vivendo un’ondata di positività che accende soprattutto il tuo cuore. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, i nuovi incontri nati in questo mese di maggio si trasformeranno in una passione travolgente a giugno.

Vergine – È arrivato il momento di sfoltire i rami secchi nel lavoro: certe decisioni non possono più aspettare. La nota positiva? Nei sentimenti ritrovi finalmente una bellissima complicità con il partner.

Bilancia – Stai vivendo emozioni importanti e cariche di significato, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox continua a farsi sentire il bisogno di maggiore concretezza in amore. È tempo di dare solide basi ai tuoi sentimenti.

Scorpione – Se gestisci un’attività in proprio, preparati: un progetto importante decollerà a fine mese. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, ci sono ottime notizie in arrivo anche sul fronte dei sentimenti, grazie a stelle decisamente intriganti.

Previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 22 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È il momento perfetto per organizzare qualcosa di piacevole o accettare quell’invito che stai rimandando. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, il clima sentimentale è decisamente cambiato: quell’intolleranza che ti innervosiva fino a qualche settimana fa è finalmente acqua passata. Spazio ai buoni sentimenti!

Capricorno – Sei nel bel mezzo di una fase cruciale che segna la fine di un vecchio percorso. Le cose cambiano, ma l’oroscopo di Paolo Fox ti avverte: nelle questioni di cuore non avere fretta. Per far funzionare i rapporti ti serviranno sangue freddo e tanta fermezza.

Acquario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, alcune beghe lavorative o finanziarie stanno complicando le tue giornate. Non farti assorbire troppo dalle preoccupazioni: stacca la spina e riserva del tempo prezioso ai sentimenti.

Pesci – Le tue intuizioni sono una bussola preziosa per il futuro: fidati del tuo istinto. Sabato e domenica, però, vietato discutere: pianifica qualcosa di rilassante, lontano dal caos.