Affari Tuoi, sfuma il sogno della casa: l’abruzzese Marco rifiuta il cambio e perde 100.000 euro

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Da un Marco all’altro. Archiviata la sfortunata partita del sardo Marco, che ha perso alla Regione Fortunata dopo aver puntato tutto sulla sua terra d’origine, Stefano De Martino ha accolto in studio un nuovo protagonista: Marco dall’Abruzzo. Anche questa volta, però, il destino non ha sorriso fino in fondo. Il finale ha regalato un drammatico tutto o niente, dopo una serie di decisioni difficili che avrebbero potuto spezzare quella scia negativa che, da alcuni giorni, sembra essersi abbattuta su Affari Tuoi.

Puntata del 22 maggio di Affari Tuoi con Marco da Campli: “è pericolosissimo”

Marco arriva da Campli, in provincia di Teramo, e nella vita fa l’operaio ad alta quota. Lavora tra tralicci e pali della corrente, sospeso nel vuoto, affrontando ogni giorno rischi enormi. “È una cosa eroica, è pericoloso… pericolosissimo”, ha commentato Stefano De Martino, sottolineando l’importanza e la delicatezza di un mestiere che richiede molto sangue freddo.

Accanto a lui, pronta a sostenerlo in ogni momento, la fidanzata Giulia. I due stanno insieme da circa due anni e la loro storia è nata quasi per caso, tra la semplicità della quotidianità e piccoli incontri diventati speciali. Giulia, commessa in un forno-pasticceria, ha conosciuto Marco proprio durante una delle sue pause colazione. Tra i desideri della coppia ci sono una casa tutta loro e, al momento in dubbio, anche il matrimonio.

Il concorrente arriva in finale quasi deciso a cambiare il suo pacco, ma si ferma ad un passo dalla grande vincita

Marco ha iniziato la partita con il pacco numero 16, pescato casualmente dalla ruota a inizio puntata. Poco dopo, però, ha deciso di cambiarlo scegliendo il 17. Una scelta che, almeno inizialmente, sembrava avergli portato fortuna. Nel pacco lasciato indietro, infatti, c’era lo zero. Un momento accolto con un grande sospiro di sollievo e con la sensazione che la serata potesse finalmente prendere la direzione giusta.

Con il passare dei minuti, infatti, la partita si è rimessa in carreggiata fino a trasformarsi in un finale al cardiopalma. Dentro o fuori. Da una parte il “Pacco Ballerina”, dall’altra i 100mila euro. A quel punto Marco si è trovato davanti alla decisione più delicata della serata. Ha rifiutato il cambio e ha scelto di restare fedele al suo pacco numero 17.

Eppure, fino all’ultimo istante, il dubbio lo ha accompagnato. L’operaio abruzzese era fortemente tentato di prendere il pacco numero 3, quasi come se qualcosa lo spingesse verso quella scelta. Poi, però, si è fermato. Ha seguito l’istinto iniziale, senza sapere che proprio nell’altro pacco si nascondeva la vittoria che avrebbe potuto cambiare la sua vita. Per la coppia è arrivato così un finale amaro, di quelli che lasciano addosso il peso dei “se” e dei “forse”. Ancora una volta, Affari Tuoi si è concluso con una storia sospesa tra speranza, tensione e rimpianto.