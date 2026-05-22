Sport Puglia
Si salva il SüdTirol, il Bari sprofonda il Serie C
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Si salva il SüdTirol, il Bari sprofonda il Serie C
Termina 0-0 (dopo lo stesso risultato dell’andata) la gara di Bolzano tra SüdTirol e Bari.
Il pareggio salva gli altoatesini, ma condanna i galletti alla Serie C.
Brutta la partita del Bari che doveva vincere ed invece ha lasciato il pallino del gioco ai padroni di casa, più vicini al vantaggio rispetto ai baresi.
Il Bari torna in Serie C dopo l’ultima esperienza del 2022. Una retrocessione, tutto sommato, meritata per quanto visto nel corso dell’intera stagione e nel doppio confronto playout.