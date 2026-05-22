Il maestro pasticcere Gennaro Volpe al Bar Aulisa: nasce la nuova linea di frutta realistica

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bar Aulisa continua a innovare il proprio laboratorio annunciando l’arrivo della frutta realistica, una delle tecniche più affascinanti della pasticceria moderna.

Le nuove creazioni riproducono in modo sorprendente l’aspetto di fragole, limoni, mango e altri frutti, unendo estetica, tecnica e gusto in dessert dal forte impatto visivo. Una novità che arricchisce l’offerta del laboratorio e conferma l’attenzione verso le tendenze dell’alta pasticceria contemporanea.

La visita del maestro Gennaro Volpe

A rendere ancora più importante questo nuovo percorso è stata la presenza del maestro pasticcere Gennaro Volpe, ospite del laboratorio per una giornata di formazione e condivisione professionale.

“Ci sono incontri che non solo arricchiscono il bagaglio professionale, ma accendono ancora di più la passione per questo mestiere.”

Un’esperienza che ha permesso al team del Bar Aulisa di approfondire tecniche innovative e nuove lavorazioni dedicate alla realizzazione della frutta realistica.

Innovazione, creatività e passione

Con questa novità, il Bar Aulisa conferma la volontà di investire nella qualità, nella creatività e nella continua evoluzione del proprio laboratorio artigianale, portando ai clienti dolci sempre più moderni, eleganti e scenografici.