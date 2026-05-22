Fidanzati uccisi a Lecce, De Marco si laurea in Filosofia

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Antonio De Marco, condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta avvenuto a Lecce nel settembre 2020, si è laureato in Filosofia nel carcere di Borgo San Nicola. La notizia, emersa nelle ultime ore, ha riacceso il dibattito pubblico e provocato la dura reazione della famiglia della giovane vittima.

De Marco, oggi 26enne, ha discusso la sua tesi direttamente dall’istituto penitenziario dove sta scontando la pena per uno dei delitti più sconvolgenti degli ultimi anni in Puglia. L’ex studente di Scienze infermieristiche era stato condannato in via definitiva per aver ucciso con 79 coltellate i fidanzati nella loro abitazione di via Montello, a Lecce. Secondo quanto emerso nel processo, il movente sarebbe stato legato a un profondo sentimento di frustrazione e invidia nei confronti della serenità della coppia.

De Marco si laurea, la mamma di Eleonora: “Sconvolta”

A colpire maggiormente l’opinione pubblica sono state le parole di Rossana Carpentieri, madre di Eleonora Manta, che ha commentato con amarezza il conseguimento della laurea da parte dell’assassino della figlia. “Penso ai sogni spezzati di mia figlia”, ha affermato la donna tramite alcune dichiarazioni riportate da Telenorba.it, aggiungendo di sentirsi “sconvolta dal fatto che lo Stato lo permetta”. Parole forti, che raccontano il dolore mai superato di una famiglia segnata per sempre da quella tragedia.

La vicenda ha immediatamente diviso il web e l’opinione pubblica. Da una parte c’è chi difende il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena e il diritto allo studio anche per i detenuti; dall’altra chi ritiene inaccettabile che una persona condannata per un crimine tanto efferato possa raggiungere traguardi accademici mentre le vittime e le loro famiglie convivono con una perdita irreparabile.

Il caso De Marco torna così al centro dell’attenzione mediatica a quasi sei anni dal duplice omicidio che sconvolse Lecce e tutta l’Italia. La storia di Daniele De Santis ed Eleonora Manta continua infatti a rappresentare una delle pagine più drammatiche della cronaca nera italiana recente, mentre le dichiarazioni della madre della giovane vittima riportano il focus sul dolore delle famiglie coinvolte e sulle profonde ferite lasciate da quel delitto.