Manfredonia

A Manfredonia inaugurazione della società Coopla Green SC

Redazione22 Maggio 2026
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A Manfredonia inaugurazione della società Coopla Green SC

Inaugura la Coopla Green Sc.

Una realtà nuova, nata dalla determinazione dei lavoratori che hanno scelto di unire le forze per dare continuità ed evoluzione a una storia produttiva importante, superando insieme i momenti di difficoltà del passato. 

L’evento si terrà lunedì 25 maggio a partire dalle ore 10,00 presso la nostra sede in  via  Camillo Olivetti n. 14 – Manfredonia e vedrà la partecipazione, unitamente alle autorità locali, del Presidente della Regione Puglia Decaro, l’assessore Di Sciascio, l’europarlamentare Maran, Carmelo Rollo della Legacoop Puglia e Don Salvatore Miscio in rappresentanza del Vescovo Padre Franco.

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Redazione22 Maggio 2026