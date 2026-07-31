Franco Baresi, chi sono i figli Edoardo e Gianandrea: la famiglia che ha accompagnato il campione per tutta la vita

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Dietro la grandezza di Franco Baresi, simbolo del Milan e del calcio italiano, c’è una famiglia che lo ha accompagnato in ogni momento della sua vita. Accanto alla moglie Maura Lari, il campione ha cresciuto due figli, Edoardo e Gianandrea, che hanno seguito strade diverse ma unite da un affetto profondo. Una storia familiare che racconta valori, scelte e un legame che ha resistito alle sfide del tempo.

Ma chi sono Edoardo e Gianandrea? Come sono cresciuti i figli di uno dei difensori più amati della storia del calcio? E quali percorsi hanno scelto lontano dai riflettori sportivi?

Edoardo Baresi: il primogenito nato in Messico e la carriera nella finanza

Il primo figlio di Franco Baresi e Maura Lari arriva nel 1991, in un momento particolare della vita del campione. Edoardo nasce infatti a Città del Messico, durante una trasferta internazionale del Milan, in un periodo in cui il padre era impegnato tra partite, viaggi e responsabilità da leader. La nascita lontano dall’Italia diventa quasi un simbolo della vita nomade dei calciatori, sempre in movimento ma con la famiglia come punto fermo.

Cresciuto tra palloni, trofei e la disciplina che ha sempre contraddistinto il padre, Edoardo sceglie una strada completamente diversa dal calcio. Si avvicina al mondo della finanza, costruendo una carriera solida e riservata, lontana dai riflettori e dalle pressioni del campo. Una scelta che racconta la libertà che Baresi ha sempre voluto garantire ai suoi figli: nessuna aspettativa, nessun obbligo di seguire le sue orme, solo la possibilità di trovare la propria strada.

Il rapporto tra padre e figlio resta profondo, fatto di dialogo e presenza costante. “Ci vediamo e sentiamo spesso”, aveva scritto Baresi nella sua autobiografia, sottolineando quanto fosse importante per lui mantenere un legame autentico con Edoardo, nonostante i ritmi frenetici della vita sportiva.

Gianandrea Baresi: l’adozione nel 1997 e il percorso nell’arte

Nel 1997, anno del ritiro dal calcio di Franco Baresi, la famiglia vive un momento di grande cambiamento. Franco e Maura decidono di adottare un bambino russo, che diventerà il loro secondogenito: Gianandrea. Un gesto che racconta la sensibilità e la generosità di una coppia che ha sempre creduto nei legami profondi e nella possibilità di offrire una nuova vita a chi ne ha bisogno.

Gianandrea cresce in un ambiente ricco di valori, dove la disciplina sportiva si intreccia con l’amore familiare. Anche lui, come il fratello, sceglie un percorso lontano dal calcio. Si avvicina al mondo dell’arte, seguendo una vocazione creativa che lo porta a costruire una carriera personale, fatta di espressione e ricerca. Una strada che dimostra quanto la famiglia Baresi abbia sempre incoraggiato l’individualità e la libertà di scegliere il proprio futuro.

Il legame con il padre è forte, fatto di affetto e rispetto reciproco. Franco ha sempre parlato di Gianandrea con grande tenerezza, sottolineando quanto fosse importante per lui vedere i figli realizzati e sereni. “L’unica cosa che mi importa è che siano felici”, scriveva nella sua autobiografia, una frase che racchiude tutta la sua filosofia di vita.

La famiglia Baresi: amore, stabilità e un legame che va oltre il calcio

La storia di Franco Baresi, Maura Lari, Edoardo e Gianandrea è quella di una famiglia che ha saputo restare unita nonostante le sfide, le trasferte, gli impegni e le pressioni di una carriera straordinaria. Baresi, rimasto orfano in giovane età, ha sempre cercato stabilità e l’ha trovata nella sua famiglia, costruita con dedizione e amore. “Ho sempre cercato equilibrio nelle cose: nel lavoro, nello sport, nella famiglia”, aveva raccontato, e quel equilibrio è diventato la base di tutto.

La moglie Maura è stata la sua compagna di vita per oltre quarant’anni, presente in ogni momento, dalle vittorie sul campo alle difficoltà personali. I figli, cresciuti con valori solidi, hanno scelto percorsi diversi ma complementari, dimostrando che l’eredità più grande lasciata dal campione non è stata solo sportiva, ma umana.

La famiglia Baresi resta uno dei ritratti più belli del mondo del calcio: un esempio di amore, rispetto e forza, che ha accompagnato Franco fino all’ultimo giorno e che continua a rappresentare la parte più autentica della sua storia.