Oroscopo Paolo Fox di agosto su lavoro e fortuna: mese audace e ricco per Capricorno

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di agosto, i nativi del Capricorno si liberano dei vecchi ostacoli grazie all’influsso di Saturno e del Sole, preparandosi a un mese di agosto audace e ricco di intuizioni. I nati sotto il segno dell’Acquario stanno affrontando un rinnovamento professionale spinto da Giove; nonostante qualche lentezza nei feedback e Mercurio opposto che richiede cautela con le finanze, potranno dare concretezza ai loro sogni. Infine, i Pesci scelgono di rallentare per tutelare il proprio benessere, rifiutando lo stress e ritrovando grinta e incontri fondamentali grazie all’arrivo favorevole di Marte.

Il mese di agosto dal punto di vista lavorativo e finanziario: da Ariete a Cancro

Ariete – Sul lavoro sei protagonista di un nuovo capitolo iniziato a luglio, ma dall’11 agosto in poi devi assolutamente mantenere la calma ed evitare di perdere il controllo. Le opportunità non mancano: evita solo di sprecare energie in polemiche inutili, soprattutto il 17, quando la diplomazia farà la differenza. Se lavori sotto Ferragosto, fai attenzione a possibili malumori legati a turni o ruoli poco graditi. Non farti sopraffare: a fine mese la situazione si fa molto più leggera. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, l’appoggio di Giove e Saturno ti aiuta a consolidare i traguardi raggiunti, Urano ti spalanca la strada a novità inattese e Nettuno ti spinge a credere finalmente in grande.

Toro – Con Giove, Mercurio e il Sole in posizione contraria fino al 23, sul piano professionale non devi temere chiusure drastiche, ma una necessaria revisione dei tuoi conti. Sarà fondamentale gestire i problemi con la massima chiarezza. Se hai un’attività in proprio, agosto diventa il momento giusto per esplorare nuovi interessi e rientrare da eventuali spese passate. Stando all’oroscopo di Paolo Fox, muoverti in contesti diversi dal solito si rivelerà la tua carta vincente. Tieni d’occhio il portafoglio soprattutto dal 9 al 25, quando potrebbero nascere discussioni con i superiori, cambi di ruoli o di gestione. La svolta positiva arriva negli ultimi giorni del mese, dal 23 al 31.

Gemelli – Questo agosto porta con sé un’energia profondamente liberatoria per la tua carriera. Senti il bisogno viscerale di scuoterti di dosso il ristagno dei mesi scorsi, affermare il tuo valore e magari lanciare un ultimatum: o il tuo impegno viene valorizzato, o ti guardi intorno. Come rivelano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, Giove, Saturno e Urano stuzzicano la tua capacità di reinventarti, permettendoti di chiudere le collaborazioni stanche per aprirti a progetti più stimolanti. Se lavori nel turismo o nel commercio, il vento soffia a tuo favore. L’unico momento in cui tirare il freno va dal 26 al 31: evita sforzi eccessivi e non forzare la mano sui contratti.

Cancro – Le novità più importanti sono già arrivate e se stavi aspettando una conferma, l’hai avuta. Fino al 9, grazie a Mercurio favorevole, hai ancora un bell’ottimo spazio di manovra per avanzare proposte. Consultando l’oroscopo di Paolo Fox, la presenza di Saturno dissonante potrebbe però farti riprovare quel senso di isolamento o la sensazione che qualcuno non abbia mantenuto la parola data. Se sei un libero professionista con anni di esperienza, sfrutta questo cielo per fare da “filtro” ed eliminare le attività superflue. Se invece hai un contratto precario o part-time e avverti tensione, mantieni la calma: i tuoi progetti grandi non corrono alcun rischio.

Paolo Fox e l’oroscopo di agosto 2026: da Leone a Scorpione

Leone – Saturno e Giove ti sono amici: si preannuncia un periodo ricco di azione e occasioni nel lavoro, con un picco a fine agosto. Questo cielo favorevole arriva proprio in un momento di passaggio, tra il rientro dalle ferie e la partenza dei nuovi progetti. Ti senti pronto a scendere in campo e non hai pianeti a farti da ostacolo. Da domenica 9 fino a martedì 25, Mercurio ti regalare un transito super positivo. Anche se agosto è il mese delle vacanze per eccellenza, ti ritroverai molto concentrato sulla tua professione, pronto a gettare le basi per le sfide di settembre. Se lavori nel turismo, le idee fluiranno senza alcun intoppo. È anche il momento perfetto se vuoi chiudere un’attività poco redditizia o vendere delle proprietà. Segna in agenda i giorni migliori per agire: 11, 12, 20 e 21 agosto. In queste date potrai far valere le tue ragioni e presentare richieste o ricorsi con ottime probabilità di successo.

Vergine – Nel panorama lavorativo odierno, rapido e spietato, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di tagliare i rami secchi e puntare sull’innovazione. Insistere su progetti che non ingranano rischia solo di demotivarti. Agosto ti invita a studiare nuove strategie e a metterti in gioco: ritroverai la massima concentrazione nella seconda metà del mese, quando Marte smetterà di esserti ostile. È tempo di ottimizzare la tua routine, anche a costo di rescindere un contratto pagando una penale pur di cercare nuove opportunità. Hai bisogno di stimoli freschi, di una nuova identità lavorativa o di un cambio di rotta, soprattutto se ultimamente il portafoglio ti ha fatto insospettire. Le giornate di svolta saranno il 24, 25 e 28, quando Sole e Mercurio entreranno finalmente nel tuo segno.

Bilancia – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, agosto ti regala finalmente i primi segnali concreti di ripresa dopo mesi di alti e bassi. Volevi cambiare aria o modificare un progetto? Se hai avanzato delle richieste, tra il 10 e il 25 Mercurio sbloccherà contatti utili e nuove proposte. Gli impegni non si fermano: se gestisci un’attività, specialmente nel turismo o nei servizi, puoi sfruttare questo periodo per spingere sugli incassi o stringere alleanze chiave. Se qualcosa non funziona più, puoi finalmente liberartene. Il centro del mese sarà decisivo, in particolare per gli imprenditori che si ritroveranno a collaborare con nuovi soci o fornitori, frutto di una selezione attenta per creare una squadra più forte. Dal giorno 11 Marte porterà un po’ di nervosismo, ma ti darà anche la grinta giusta per importi. Nelle aziende di famiglia spazio ai giovani, pronti a lanciare idee innovative.

Scorpione – Come indicano le stelle nell’oroscopo di Paolo Fox, adesso ogni scelta lavorativa pretende da te massima lucidità. I cambiamenti sono alle porte e non mancano i dubbi se stai aspettando un rinnovo o la chiusura di un vecchio accordo. I nuovi programmi vanno esaminati con cura e molte trattative sono ancora in fase embrionale. Se hai un contratto a termine, ti trovi in una fase di transizione: alcune porte si chiudono, altre si aprono. Piuttosto che combattere contro i mulini a vento, conviene prendere tempo. Cerca di trasformare l’agitazione in energia creativa, senza farti bloccare dalla paura del futuro. Attenzione alla gestione del denaro e agli investimenti, soprattutto dal 9 al 25 con Mercurio opposto che preannuncia uscite extra e un budget più ridotto per le vacanze. Agosto ti chiede anche di staccare la spina: regalati una pausa per ricaricarti ed entrare a settembre con il piglio giusto.

Previsioni lavorative e finanziarie del mese di agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti trovi in una fase d’oro: Saturno e Giove a favore rendono questo il momento ideale per pianificare un gran rientro a settembre. Nettuno alimenta la tua naturale ambizione, mentre Urano spinge per una svolta radicale, spronando soprattutto i più giovani a valutare trasferimenti all’estero o nuove città per far decollare la carriera. Questo mese non ti concede tregua: tra il 10 e il 25 avrai le stelle dalla tua parte, in particolare se lavori nella creatività o nel contatto con il pubblico. Segna in agenda l’11 e il 12 per risposte cruciali, e il 20 e 21 per agire. A fine mese avvertirai solo un piccolo calo fisico; occhio solo alle spese impulsive.

Capricorno – Traspiri un’aria di vera liberazione. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox confermano che i vecchi ostacoli stanno scomparendo e che il lavoro di Saturno ha rinnovato il tuo raggio d’azione e i tuoi collaboratori. Il 13 e il 14 preparati a lampi di genio risolutivi, mentre da domenica 23 il Sole in trigono ti regalerà una carica di coraggio pazzesca. La giornata di lunedì 24 sarà decisiva per chiarire questioni in sospeso. Agosto ti chiede di osare: chi investe su se stesso e sulle relazioni giuste otterrà risultati straordinari.

Acquario – Ti attende un periodo di profondo rinnovamento professionale. Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, l’opposizione di Giove scuote le tue certezze e ti spinge a rivoluzionare un ambiente di lavoro che ormai ti sta stretto. Non innervosirti se i feedback sui tuoi progetti tardano ad arrivare, ma usali come stimolo per prepararti al meglio. Grazie all’alleanza tra Saturno, Urano e Nettuno, i tuoi sogni nel cassetto possono finalmente prendere forma. Tra il 9 e il 25 fai attenzione alle finanze per via di Mercurio opposto. Stacca la spina l’11 e il 12 ed evita discussioni inutili: chiuderai il mese in bellezza con ottime notizie il 26 e 27.

Pesci – È tempo di riscrivere le regole della tua vita. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox sottolineano la tua nuova filosofia: fare meno, ma farlo meglio. Hai deciso di fermare la frenesia per proteggere il tuo equilibrio psicofisico, arrivando persino a rifiutare incarichi troppo gravosi per ritrovare la tua serenità. Dopo un inizio mese un po’ teso (attento ai nervi il 1° e il 2 agosto), dal giorno 11 Marte ti restituirà una grinta eccezionale. Attorno al 18 potrai fare incontri chiave per il tuo futuro, ma adegua il budget alle esigenze di fine mese ed evita polemiche con soci o collaboratori verso il 28.