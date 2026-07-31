Belen Rodriguez in gara al Festival di Sanremo 2027? “Sta registrando dei brani”

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Belen Rodriguez è approdata più volta sul famoso palco dell’Ariston. Al Festival di Sanremo in passato l’abbiamo vista sia nei panni di co-conduttrice che in quelli di ospite.

Nell’ultima edizione è apparsa durante una delle esibizione di Samurai Jay e insieme al cantante campano ha cantato durante la serata delle cover. Il prossimo anno potrebbe far parte dei big in gara? Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha fatto sapere che la conduttrice e showgirl argentina è stata pizzicata più volte in uno studio di registrazione a Milano. A quando pare starebbe registrando alcuni inediti brani adatti alla sua tonalità.

Stefano De Martino coinvolgerà Belen Rodriguez al Festival di Sanremo 2027? Spunta l’indiscrezione

Sulla nota rivista si legge che la Rodriguez è sempre stata molto attratta dal palco dell’Ariston e che Stefano De Martino starebbe prendendo in considerazione la possibilità di coinvolgere la sua ex moglie. Lui vestirà per la prima volta i panni di conduttore dell’amatissima kermesse musicale e in moltissimi non vedono l’ora di vederlo in questo ruolo.

Ad oggi sono ottimi i rapporti tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Lui le è stato sempre accanto nei mesi scorsi quando lei non stava bene. Il conduttore potrebbe davvero volerla al suo fianco a Sanremo 2027, se non sarà tra i big potrebbe approdare sul palco dell’Ariston come ospite o co-conduttrice? Lo scopriremo.