Oroscopo di Paolo Fox del 3 agosto: Sagittario ottimista, chiarezza per i Pesci

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 3 agosto, i nativi del Sagittario vivono una giornata ricca di ottimismo e desiderano voltare pagina. I nati sotto il segno del Capricorno dovrebbero aprirsi alle novità selezionando con cura le persone, armandosi di pazienza di fronte a possibili imprevisti o contrattempi. I Pesci necessitano di un po’ di chiarezza interiore, ma possono stare tranquilli: l’ostilità di Venere sta per terminare, quindi è bene prendere tempo senza pretendere tutto subito.

Oroscopo di lunedì 3 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Se decidi di abbassare le difese e mostrarti più aperto, l’amore saprà prenderti di sorpresa. L’oroscopo di Paolo Fox ti vede protagonista: la Luna nel segno ti regala una carica pazzesca e una grinta invidiabile.

Toro – Il tuo fascino è alle stelle e attira contatti decisamente stuzzicanti. Sul lavoro, però, metti da parte la fretta: avanza passo dopo passo, pianificando le tue mosse con calma e strategia.

Gemelli – Con Marte al tuo fianco la voglia di fare raddoppia, spingendoti a comunicare e ad agire. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per lanciare nuove idee e dare la spinta decisiva ai tuoi progetti.

Cancro – Trova la giusta via di mezzo tra il tuo grande cuore e la razionalità. Fai attenzione nei rapporti personali, soprattutto se devi disinnescare la provocazione di un ex collega o di un capo.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 3 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Hai una gran voglia di costruire qualcosa di solido per il futuro, sia negli affetti che negli obiettivi personali. Come rivelano le previsioni di Paolo Fox, con Giove a favorirti hai tutte le carte in regola per superare una sfida a pieni voti.

Vergine – Un incontro casuale potrebbe spiazzarti e regalarti emozioni inattese. Per i tuoi progetti a lungo termine, ricordati solo una cosa: la vera forza sta nella costanza.

Bilancia – Il cielo dei sentimenti si fa decisamente più sereno: cogli al volo gli inviti ed esci a socializzare! Nel frattempo, puoi sorridere: un recente test o esperimento ha dato proprio i risultati che speravi.

Scorpione – Occhio al telefono: in arrivo un messaggio inaspettato o una nuova conoscenza. L’oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che sul fronte economico è ora di alzare la voce per recuperare i soldi che ti spettano.

Previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 3 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Oggi sprizzi ottimismo da tutti i pori e hai solo voglia di svoltare pagina. Tenendo gli occhi ben aperti e senza dare nulla per scontato, ti accorgerai che le opportunità migliori sono dietro l’angolo.

Capricorno – Non alzare un muro davanti alle novità, ma impara a selezionare chi ti sta di fronte. Durante la giornata, armati di pazienza: un imprevisto o un rompiscatole di turno proverà a farti perdere tempo.

Acquario – Con Giove contrario, qualche programma potrebbe subire uno stop o andare più a rilento. Se hai in ballo la firma di un contratto o un accordo da chiudere, considera che la burocrazia richiederà qualche passaggio in più.

Pesci – Le emozioni non ti mancano, ma devi prima fare un po’ di pulizia dentro di te. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti rassicurano: l’ostilità di Venere sta per finire (già da giovedì andrà meglio), quindi la mossa migliore ora è prendere tempo senza pretendere tutto subito.